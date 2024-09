Chile Day: industria financiera acusa retraso regulatorio y tributario en el mercado de capitales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Uno de los paneles más técnicos de Chile Day en Londres, Inglaterra, abordó un tema recurrente en las conversaciones de los inversionistas: impuestos y regulaciones. Al igual que en otras áreas de inversión, representantes de firmas locales y extranjeras acordaron que la incertidumbre regulatoria es el principal obstáculo para avanzar en la mayor integración de Chile al mercado internacional.

“La principal razón por la que los bancos dudan a la hora de ofrecer una amplia gama de productos para los bancos globales se debe a normativas sin resolver, como la tributaria. Por lo tanto, es importante que los reguladores del mercado de capitales chileno sean coherentes en sus normativas y no creen obstáculos o limitaciones innecesarios”, sentenció la head of Securities Services de Banco de Chile, Vanessa Ringwald.

Internacionalización del peso

El exconsejero del Banco Central y moderador del panel, Pablo García, recordó que fue durante la administración de Mario Marcel al frente del emisor que se iniciaron los planes para la internacionalización del peso chileno.

Si bien el proceso supone retos operativos y de infraestructura financiera, el gerente general de la Bolsa Electrónica, Juan Carlos Spencer, aseguró que la tecnología hoy no es el obstáculo. “No hay problemas en tener que operar 24/7. Tenemos la infraestructura tecnológica hoy. Nuestro problema es regulatorio, tributario”.

Actores de la industria apuntan, por ejemplo, que un obstáculo es la exigencia de que bancos extranjeros informen sobre la identidad de sus clientes con fines tributarios. La media no se alinea con estándares internacionales, en que la responsabilidad de informar recae en el contribuyente.

“La cuestión tributaria, la oigo por todas partes. Un extranjero necesita saber o cualquiera que proporcione el producto a un extranjero necesita saber cuál es el tratamiento fiscal de esa transacción. No se puede pedir a los bancos locales que representen legalmente a un extranjero que compra y vende, porque eso es asumir enormes responsabilidades fiscales o legales”, explicó el head of Global Macro Research for Emerging Markets de JPMorgan, Luis Oganes.

Al igual que en otras industrias, las inversiones y la llegada de capitales extranjeros al mercado local demanda de claridad regulatoria y estabilidad macroeconómica, apuntaron los participantes.

“Requerimos que los bancos locales y las instituciones financieras locales también estén preparadas…Hay un paso todavía pendiente que es mayor claridad de la cuestión fiscal para las instituciones locales. Esto es muy importante, probablemente el paso final” agregó el gerente de la División de Mercados del Banco Central, Ricardo Consiglio, en referencia a los temas pendientes para lograr la integración completa del peso en el mercado internacional.