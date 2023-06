Dólar abre plano por estabilidad del cobre y de la divisa en el plano internacional

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El tipo de cambio abrió prácticamente sin variación este viernes debido a que los principales activos externos de referencia operaban estables, después de que el dólar global se depreció con fuerza en la jornada previa.

Según datos de Bloomberg, el precio del dólar bajaba apenas $ 0,65 a $ 793,8 tras el inicio de las operaciones cambiarias en Chile, luego de caer $ 7,05 al cierre de la última sesión.

El dollar index no mostraba cambios, ya que si bien la apreciación del euro (0,11%) lo presionaba hacia abajo, esta se veía compensada por el debilitamiento del yen (-0,6%) gracias a la decisión del Banco de Japón de mantener la tasa oficial en -0,1%. El cobre Comex se negociaba plano a US$ 3,9 la libra.

Los bonos del Tesoro perdían terreno -la tasa de interés del treasury a dos años subía 6,6 puntos base (pb)-, mientras que los mercados bursátiles avanzaban a nuevos máximos.

El dollar index cerró ayer con su caída más profunda en tres meses a pesar de que la Reserva Federal buscó dar una orientación restrictiva este miércoles tras pausar un ciclo de 10 ajustes consecutivos. Las promesas de ajuste monetario del Banco Central Europeo y una serie de datos económicos en EEUU redujeron el apetito general por el billete verde.

El inicio de la semana estuvo marcado por el salto de $ 18,6 que registró el tipo de cambio el lunes tras el anuncio de reposición y ampliación de reservas internacionales del Banco Central, que hasta el momento ya ha comprado dólares por un valor total de US$ 120 millones, ante la meta de US$ 10 mil millones en un plazo de 12 meses.

Los agentes extranjeros llegaron a subir su apuesta neta contra el peso chileno a US$ 4.410 millones el martes, pero al día siguiente esta se moderó a US$ 3.868 millones, no lejos de sus niveles previos al anuncio del Central.