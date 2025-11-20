Dólar abre sin grandes cambios antes de las esperadas nóminas no agrícolas de septiembre en EEUU

Se esperan 51 mil nuevas nóminas, mejor que las 22 mil de agosto, pero una cifra aún débil. La tasa de desempleo se habría mantenido estable (en 4,3%), al igual que el crecimiento de los salarios promedio.

La paridad dólar-peso seguía en modo espera en las primeras transacciones de este jueves, ya que los operadores están en modo espera antes de que se conozca un importante reporte de empleo en Estados Unidos.

El dólar abrió plano a $ 933 en el mercado local, después de una jornada estable en la previa de los resultados de Nvidia, que fueron bien recibidos por los inversionistas.

El dollar index y los precios del cobre no tenían cambios relevantes. A las 10:30 (horas de Chile) se publicarán en EEUU las nóminas no agrícolas de septiembre, un informe que llega rezagado por el largo cierre de Gobierno que tuvo ese país.

Se esperan 51 mil nuevas nóminas, mejor que las 22 mil de agosto, pero una cifra aún débil. La tasa de desempleo se habría mantenido estable (en 4,3%), al igual que el crecimiento de los salarios promedio.

Las cifras llegan en momentos en que el mercado no considera probable un nuevo recorte sobre la tasa clave de la Reserva Federal en diciembre. Las tasas cortas subían y los operadores de futuros descontaban un 28% de probabilidad de que esto ocurra, frente a la opción de mantener.

Publicadas este miércoles justo al cierre del mercado chileno, las minutas de la Fed confirmaron la cautela que habían inyectado en el mercado los funcionarios del banco central, en declaraciones posteriores a la reunión de octubre. Según las actas, varios miembros se opusieron a recortar en diciembre.