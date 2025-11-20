Dólar abre sin grandes cambios antes de las esperadas nóminas no agrícolas de septiembre en EEUU
Se esperan 51 mil nuevas nóminas, mejor que las 22 mil de agosto, pero una cifra aún débil. La tasa de desempleo se habría mantenido estable (en 4,3%), al igual que el crecimiento de los salarios promedio.
Noticias destacadas
La paridad dólar-peso seguía en modo espera en las primeras transacciones de este jueves, ya que los operadores están en modo espera antes de que se conozca un importante reporte de empleo en Estados Unidos.
El dólar abrió plano a $ 933 en el mercado local, después de una jornada estable en la previa de los resultados de Nvidia, que fueron bien recibidos por los inversionistas.
El dollar index y los precios del cobre no tenían cambios relevantes. A las 10:30 (horas de Chile) se publicarán en EEUU las nóminas no agrícolas de septiembre, un informe que llega rezagado por el largo cierre de Gobierno que tuvo ese país.
Se esperan 51 mil nuevas nóminas, mejor que las 22 mil de agosto, pero una cifra aún débil. La tasa de desempleo se habría mantenido estable (en 4,3%), al igual que el crecimiento de los salarios promedio.
Las cifras llegan en momentos en que el mercado no considera probable un nuevo recorte sobre la tasa clave de la Reserva Federal en diciembre. Las tasas cortas subían y los operadores de futuros descontaban un 28% de probabilidad de que esto ocurra, frente a la opción de mantener.
Publicadas este miércoles justo al cierre del mercado chileno, las minutas de la Fed confirmaron la cautela que habían inyectado en el mercado los funcionarios del banco central, en declaraciones posteriores a la reunión de octubre. Según las actas, varios miembros se opusieron a recortar en diciembre.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete