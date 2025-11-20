Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre sin grandes cambios antes de las esperadas nóminas no agrícolas de septiembre en EEUU

Se esperan 51 mil nuevas nóminas, mejor que las 22 mil de agosto, pero una cifra aún débil. La tasa de desempleo se habría mantenido estable (en 4,3%), al igual que el crecimiento de los salarios promedio.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 20 de noviembre de 2025 a las 08:38 hrs.

divisas mercados locales mercados internacionales peso chileno tipo de cambio mercado cambiario dólar dólar hoy Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Contraloría le sube la vara a los servicios públicos y ministerios que pidan reasignaciones o cambios en sus presupuestos
2
Empresas

Renuncia árbitro del juicio entre Codelco y consorcio chileno-bielorruso: proceso se alargará hasta 2026
3
Empresas

Firma de tuberías y adhesivos abandona Chile y explica que se va por "las complejas condiciones actuales en nuestro país"
4
Mercados

¿Quién es Pedro Pablo Larraín? El protagonista del Caso Sartor y mayor multado en la historia de la CMF
5
Mercados

Klaus Kaempfe, director de inversiones de Credicorp Capital: “(De ganar Kast) los primeros 100 días pasan a ser clave para sus reformas”
6
Empresas

Gobierno remueve al director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, quien había negado a Pardow dejar el cargo
7
Empresas

CEO de Empresas Copec ante el imperativo de retomar el crecimiento: "Creo que todos tenemos la obligación de movilizar al país"
8
Economía y Política

La inflación chilena se apresta a cerrar su quinto año sobre 3%, su período más largo sobre la meta
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete