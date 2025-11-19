Dólar abre con leve caída mientras el cobre repunta con inversionistas pendientes de los resultados de Nvidia

El tipo de cambio cerró ayer con un alza de casi $ 10 desde sus mínimos de ocho meses, habiendo logrado estos últimos niveles gracias a las fuertes ventas que siguieron a las elecciones del domingo.

La paridad dólar-peso abrió con una ligera caída este miércoles, devolviendo una parte de lo avanzado en la víspera y estabilizándose en la zona de $ 930, frente a las novedades sobre el sector de la Inteligencia Artificial (AI) que se conocerán durante la tarde.

El dólar caía $ 1,4 a $ 931,2 en la apertura del mercado chileno. La divisa cerró ayer con un alza de casi $ 10 desde sus mínimos de ocho meses, habiendo logrado estos últimos niveles gracias a las fuertes ventas que siguieron a las elecciones del domingo.

Los precios del cobre subían 0,8% para retomar la marca de US$ 10.800 por tonelada (US$ 4,9 la libra) en la Bolsa de Metales de Londres, y así buscaban romper con jornadas consecutivas a la baja. El dollar index subía 0,2% y las tasas de mercado se estabilizaban.

Resultados clave

Nvidia publicará sus resultados hoy tras el cierre de Wall Street, a las 18:00 horas de Chile, situación que tiene a todo el mundo expectante, por las elevadas apuestas con las que carga el fabricante de semiconductores.

"El dólar global se ha vuelto cada vez más sensible a los movimientos intradía de los mercados bursátiles estadounidenses, lo que pone de relieve la creciente preocupación por las valorizaciones de las empresas tecnológicas y de IA , así como la posibilidad de una venta masiva a finales de año", escribió el head de estudios para la región EMEA y activos internacionales en MUFG, Derek Halpenny.

Y mañana jueves se publicarán las nóminas no agrícolas estadounidenses de septiembre, informe que llega con rezago (la fecha inicial era a principios de octubre), como consecuencia del mayor cierre del Gobierno de la historia del país norteamericano.

Según Halpenny, "dado que es probable que se publiquen dos informes más de empleo no agrícola antes de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, la reacción del mercado se verá contenida en cierta medida. No obstante, si las acciones siguen bajando, sin duda aumentarán las perspectivas de que el FOMC acuerde una rebaja preventiva en diciembre, como sugirió el gobernador Christopher Waller".