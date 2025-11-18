Dólar abre con leve alza desde sus mínimos de la jornada post electoral, tras datos del PIB en Chile

El dólar partió la semana a la baja -llegó a tocar mínimos desde octubre de 2024-, ya que los inversionistas vieron con buenos ojos las ganancias de la derecha en las elecciones del domingo, y anticipan una victoria de José Antonio Kast en el balotaje del 14 de diciembre.

El dólar abrió este martes con un ligero rebote desde sus mínimos, en un entorno más calmado después de las elecciones del fin de semana, y en medio de las reacciones a las últimas cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Chile.

La paridad local subía $ 1 hasta los $ 924,4 en las primeras transacciones. El dólar partió la semana a la baja -llegó a tocar mínimos desde octubre de 2024-, ya que los inversionistas vieron con buenos ojos las ganancias de la derecha en las elecciones del domingo, y anticipan una victoria de José Antonio Kast en el balotaje del 14 de diciembre.

Hubo novedades sobre la economía chilena. El PIB subió 1,6% interanual en el tercer trimestre -dos décimas por debajo de la estimación de consenso en Bloomberg- aunque desde una serie anterior revisada al alza, de 3,1% a 3,3%, informó el Banco Central esta mañana.

La cuenta corriente de la balanza nacional de pagos vio un déficit de US$ 4.600 millones en julio-septiembre, algo menor de lo esperado, y desde un déficit también menos profundo que lo publicado inicialmente para la serie del segundo trimestre.

Mirando hacia afuera, el dollar index no tenía cambios relevantes y los precios del cobre bajaban alrededor de 0,5%, con caídas en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.