Dólar abre con leve alza desde sus mínimos de la jornada post electoral, tras datos del PIB en Chile
El dólar partió la semana a la baja -llegó a tocar mínimos desde octubre de 2024-, ya que los inversionistas vieron con buenos ojos las ganancias de la derecha en las elecciones del domingo, y anticipan una victoria de José Antonio Kast en el balotaje del 14 de diciembre.
Noticias destacadas
El dólar abrió este martes con un ligero rebote desde sus mínimos, en un entorno más calmado después de las elecciones del fin de semana, y en medio de las reacciones a las últimas cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Chile.
La paridad local subía $ 1 hasta los $ 924,4 en las primeras transacciones. El dólar partió la semana a la baja -llegó a tocar mínimos desde octubre de 2024-, ya que los inversionistas vieron con buenos ojos las ganancias de la derecha en las elecciones del domingo, y anticipan una victoria de José Antonio Kast en el balotaje del 14 de diciembre.
Hubo novedades sobre la economía chilena. El PIB subió 1,6% interanual en el tercer trimestre -dos décimas por debajo de la estimación de consenso en Bloomberg- aunque desde una serie anterior revisada al alza, de 3,1% a 3,3%, informó el Banco Central esta mañana.
La cuenta corriente de la balanza nacional de pagos vio un déficit de US$ 4.600 millones en julio-septiembre, algo menor de lo esperado, y desde un déficit también menos profundo que lo publicado inicialmente para la serie del segundo trimestre.
Mirando hacia afuera, el dollar index no tenía cambios relevantes y los precios del cobre bajaban alrededor de 0,5%, con caídas en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “Central Park” de Punta Arenas enciende la polémica: codiciado paño desata una dura batalla legal por la expropiación de los terrenos
Una pista de patinaje sobre hielo, un museo y una arena para espectáculos masivos, además de bosques y grandes áreas verdes contempla el proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda, cuya expropiación exigiría más de $ 21 mil millones, cifra que ha sido objetada por algunos miembros del Consejo Regional.
Ingevec sube a 32% su posición en fondo de LarrainVial que administra siete edificios de renta residencial en Santiago
La constructora aumentó su participación en alrededor de 7 puntos porcentuales desde el cierre del segundo trimestre, después de llamar a un aumento de capital por mayores costos de lo previsto, frente al cual no acudió un grupo minoritario.
Gremios emprendedores están “optimistas”, pero esperan que balotaje incorpore propuestas para el mundo startup
Líderes de la Asech, FinteChile, Climatech Chile y Proptech Chile, buscan que los nuevos programas incluyan medidas sectoriales como empujar las finanzas abiertas, gestión del agua y tecnologías inmobiliarias.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete