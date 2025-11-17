Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar cae más de $ 10 y pierde los $ 920 en la apertura tras elecciones que anticipan ventaja de la oposición de derecha de cara al balotaje

El tipo de cambio viene de bajar casi $ 20 la semana pasada, ya incorporando expectativas de cambio de ciclo político.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 17 de noviembre de 2025 a las 08:37 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio mercados locales mercados internacionales divisas peso chileno mercado cambiario Benjamín Pescio
<p>Dólar cae más de $ 10 y pierde los $ 920 en la apertura tras elecciones que anticipan ventaja de la oposición de derecha de cara al balotaje</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Con más de un 90% de la votación, la oposición no lograría la mayoría en ambas cámaras del Congreso
2
Economía y Política

Jara y Kast medirán fuerzas en diciembre tras una primera vuelta que dejó varias sorpresas: siete claves de la jornada electoral
3
Mercados

Dólar cae más de $ 10 y pierde los $ 920 en la apertura tras elecciones que anticipan ventaja de la oposición de derecha de cara al balotaje
4
Empresas

Se dispara interés por activos inmobiliarios con renta: expertos dicen que el mercado se ha ido recuperando tras la crisis social
5
Mercados

Ramírez de LarrainVial: “El mercado debiese internalizar rápidamente una victoria con holgura de la derecha en segunda vuelta”
6
Economía y Política

Marco Enríquez-Ominami: "Nunca he visto una derrota mayor (de la izquierda)"
7
Elecciones

José Piñera, Cayetana Álvarez y José Luis Daza: las primeras reacciones internacionales a la primera vuelta electoral
8
Empresas

Trama bielorrusa: Codelco califica de histórico el fallo y sostiene que la red investigada le costó cerca de US$ 20 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete