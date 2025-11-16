Elección presidencial: con un 40% de las mesas escrutadas, Jara y Kast pasan a la segunda vuelta y Parisi sorprende en el tercer lugar

En cuarto lugar, Johannes Kaiser desplazó a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Pasadas las 19 horas de este domingo, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer los primeros cómputos del resultado de las elecciones presidenciales para el período 2026-2030.

A las 20:07 y con un 40,36% de las mesas escrutadas, equivalente a 16.507 mesas, la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, obtiene el 26,45% de los votos, seguida en segundo lugar por un escaso margen por la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, con 24,46%.

De esta forma, ambos candidatos pasarían al balotaje del próximo 14 de diciembre.

El postulante del Partido de la Gente, Franco Parisi, sorprende y se consolida en el tercer lugar, con un 18,62% de los sufragios.

La opción del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, obtiene el 13,92%, quedando en el cuarto lugar y desplazando a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que logra un 13,47%.

En la parte baja, el independiente Harold Mayne-Nicholls obtiene un 1,28%; el independiente Marco Enríquez-Ominami logra un 1,15%; y cierra las posiciones el independiente Eduardo Artés 0,65%.

Noticia en desarrollo...