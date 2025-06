Dólar se dispara casi $ 10 en apertura marcada por la escalada bélica en Medio Oriente

El petróleo Brent saltaba 7,5% a US$ 74,5 por barril, el oro aumentaba 1,3% a US$ 3.430 la onza y el cobre Comex retrocedía 2,1% a US$ 4,79 por libra. Un indicador del dólar global, el dollar index, repuntaba 0,5% a 98,4 puntos desde sus recientes mínimos.