Eduardo Nazal asume como CEO de Bci en Miami

“Me honra contarles que he asumido el rol de CEO de Bci Miami, entidad con la que he estado conectado desde hace más de 15 años, cuando Bci me encomendó identificar oportunidades de expansión fuera de Chile”, publicó en su perfil de LinkedIn el nuevo gerente general de la entidad, Eduardo Nazal, quien asumió el cargo en reemplazo de Grisel Vega.

El ejecutivo es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y trabajó más de 32 años en Bci Chile, llegando a ser director gerente y jefe en desarrollo corporativo, fusión y adquisiciones y estrategia internacional.

Entre los propósitos de Nazal en el cargo buscará “fortalecer nuestra presencia internacional y acompañar a los clientes de la región que buscan un aliado en Estados Unidos”, publicó en la red social.