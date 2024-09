Traders especulativos redoblan sus apuestas contra el dólar global en punto de inflexión para los bancos centrales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los agentes no comerciales del sistema financiero prevén un debilitamiento del dólar en importantes economías del planeta, en medio de un turbulento reajuste de expectativas de tasas de interés que saca a relucir las apuestas a alternativas como el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Mientras tanto en Chile, el registro local muestra que los extranjeros rearmaron posiciones contra el peso tras la reciente caída del cobre.

La posición neta sobre el dólar global supera los US$ 15 mil millones apostados a la depreciación de la divisa, la mayor cifra desde agosto de 2023 en este sentido, según datos de la Comisión de Operaciones de Futuros de Materias Primas (CFTC, sigla en inglés) publicados el viernes.

Es el cambio en dos semanas más agresivo contra el dólar desde marzo de 2020, tomando en cuenta los montos vigentes de los futuros de nueve paridades y del dollar index en operaciones no comerciales.

Dicho de otra manera, sólo en los inicios de la pandemia se había visto anteriormente a los traders especulativos apostando más de US$ 20 mil millones netos contra el dólar en el lapso de 14 días.

Nueva fase de política

Los datos muestran que hasta hace poco, la posición neta era a favor del billete verde. Pero agosto y lo que va de septiembre han estado acompañados de sorpresas a la baja en los reportes económicos estadounidenses, con la consecuente preocupación de que la actividad se frene de manera abrupta.

En este contexto, los operadores de renta fija descuentan que la Reserva Federal llevará a cabo recortes totales por 100 puntos base (pb) en lo que queda de 2024, lo que implica al menos una baja de 50 pb en las tres reuniones pendientes del año. El 18 de septiembre es la próxima cita del banco central.

También parte importante de la fuerza vendedora sobre el dólar proviene del yen: a mediados de agosto, la posición neta sobre la divisa nipona se tornó al alza por primera vez en tres años y medio.

Esto sigue a los comunicados de un Banco de Japón dispuesto a seguir revirtiendo su histórica política ultraflexible (el tipo oficial hasta hace poco era negativo).

No han sido cambios fáciles de digerir para el mercado, dado que el yen se utiliza habitualmente como una moneda de financiamiento para estrategias de carry trade.

El carry trade de divisas se sustenta en tomar préstamos en jurisdicciones con tasas bajas, para percibir retornos en otras con tipos más elevados y por ende, mejores rentabilidades a través de depósitos.

Al cierre del martes, la posición sobre el yen ascendió a poco más de US$ 3.500 millones a favor. El euro (US$ 13.800 millones) y la libra esterlina (US$ 8.900 millones) hacen el grueso del posicionamiento de venta de dólares.

¿Y qué pasa en Chile?

Divisas más vinculadas a las materias primas -dólar australiano, dólar neozelandés, dólar canadiense y real brasileño- siguen en terreno negativo, aunque más moderado, de acuerdo con los datos del regulador estadounidense.

En Chile, cifras del Banco Central muestran que los inversionistas no residentes revirtieron buena parte de sus operaciones de carry trade contra el peso: la posición neta en desmedro de la divisa local se ha reducido de US$ 7 mil millones a US$ 3 mil millones.

Pero recientemente hubo un giro, y la apuesta volvió a ubicarse el miércoles en US$ 4 mil millones netos contra el peso, en una semana donde ya se sabe que el tipo de cambio subió más de $ 30.

Las caídas del cobre, metal sensible a las expectativas de crecimiento global y que amenaza con perder los US$ 4 la libra, han estado en el centro de las razones que explican la depreciación de la moneda nacional.