Fondo ligado a LarrainVial arrienda con compromiso de compra proyecto de oro y cobre en Atacama por US$ 15 millones
Este mes firmó un contrato con las canadienses RDL Mining y Galantas Gold. Esta última podrá hacerse del yacimiento tras cinco años.
Noticias destacadas
El rally del cobre y el oro en los mercados internacionales activó nuevas operaciones financieras en la minería nacional.
Un fondo privado de Minería Activa, firma parte de Activa Alternative Assets -el brazo de activos alternativos de LarrainVial-, concretó el arriendo con compromiso de compra de parte de uno de sus activos ubicados en la Región de Atacama.
Se trata de propiedades de vetas de oro y de cobre del proyecto Indiana, ubicado a 40 kilómetros al norte de Copiapó y a 1.470 metros sobre el nivel del mar, en uno de los distritos mineros más prolíficos del mundo.
El arriendo será ejecutado por RDL Mining Corp, compañía de los ejecutivos mineros canadienses Lawrence Roulston, Robert Sedgemore y Dorian Nicol, la cual, a su vez, será adquirida en los próximos meses por Galantas Gold Corporation. La última realizará un aumento de capital por US$ 7 millones para la operación.
El contrato tendrá una duración de cinco años y abarca 923 hectáreas de concesiones del proyecto, con pagos por un total de US$ 15 millones. Tras el plazo, Galantas podrá hacerse del yacimiento.
Minería Activa destacó en un comunicado que, al completarse la operación, y considerando pagos de regalías por producción, el fondo recibirá ingresos entre US$ 18,6 millones y US$ 23,2 millones.El acuerdo también establece que Galantas-RDL deberá invertir un mínimo de US$ 1 millón por año en exploración dentro de Indiana durante los cinco años de contrato.
El fondo
Según registros societarios, desde 2012 el proyecto es de propiedad del fondo de inversión privado (FIP) “Indiana”, gestionado por Minería Activa. En los 13 años, el vehículo habría invertido unos US$ 10 millones.
Conocedores del FIP sostuvieron que entre los aportantes se encuentran principalmente family offices que ya han participado de las estrategias de Minería Activa, firma que desde 2008 se especializa en fondos de capital privado en la industria minera, con US$ 140 millones bajo gestión.El contrato por US$ 15 millones es la primera monetización de las inversiones del FIP, mientras que aún mantiene en cartera las propiedades de yacimientos de hierro de Indiana.
Origen
Quienes conocen la transacción precisaron que el sondeo para concretar la operación comenzó a fines de 2024, mientras que a mediados de este año se iniciaron las negociaciones con Galantas Gold y RDL, que actuó como intermediario.
Al ser un yacimiento de alta ley de oro y de cobre y que, debido a su característica de vetas angostas y profundas, requiere un tratamiento de exploración y explotación en simultáneo, permite obtener el material en plazos más cortos.
En este contexto, capturar el alto precio actual de ambos commodities habría sido una de las motivaciones del negocio, apuntaron fuentes al tanto de la operación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Más empleos pero sin metas claras: expertos enjuician las propuestas laborales de Jara y Kast de cara a la segunda vuelta
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
Humo blanco en disputa Falabella-Serviu: servicio paga millonaria deuda por venta de terreno en San Joaquín
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
Javier Ovalle tras sumar firma brasileña a proyecto legal: “Queremos seguir creciendo y miramos Perú, Colombia y México”
B-Conex es una iniciativa transnacional que creó Ovalle Consejeros Legales junto a sus pares de Uruguay y Argentina, Castellán y PASBBA -respectivamente- y donde acaban de anexar al estudio CSA Advogados, con sede en São Paulo.
Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete