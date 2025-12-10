José Antonio Jiménez, socio fundador de Activa Alternative Assets: “Quien impulse el crecimiento deberá generar incentivos para que los agentes económicos hagan su trabajo”

El brazo de activos alternativos de LarrainVial cumple 20 años. Pese a un entorno desafiante y con las elecciones como telón de fondo, prepara dos nuevos fondos y la posible adquisición de dos compañías.

El brazo de negocios privados de LarrainVial, Activa Alternative Assets, cumplió 20 años en la industria del private equity, las inversiones mineras, el venture capital y la infraestructura.

“Partió en un minuto en que el concepto de activos alternativos en Chile no existía, no era una palabra ni de moda ni que fuera fácil para la gente poder identificarla”, recordó en conversación con DF el socio fundador de la firma, José Antonio Jiménez.

La clave para adentrarse en el segmento, añadió, fue asociarse con especialistas. Durante las últimas dos décadas, se sumaron a Activa distintos socios, como CMB Prime -gestora de fondos de infraestructura-, Mater -boutique de capital privado junto a los fundadores de UMM Capital, Matías Ulriksen, Alejandro Mehech y Franco Mellafe-, y sus escisiones Minería Activa -inversiones mineras, junto a un equipo de ejecutivos liderado por Andrés Susaeta- y FEN Ventures, liderada por Cristóbal Silva.

También, crearon una plataforma de deuda privada, cuyo hito más relevante, fue el ingreso al negocio de mutuos hipotecarios endosables. “Hoy tiene una acreditación muy crítica dentro de los US$ 1.700 millones que administramos, de en torno a US$ 500 millones”, afirmó.

Pese a un mercado privado más desafiante, con dificultad en el levantamiento de capital y un ciclo económico aún ajustado, la firma continúa la creación de productos: sondea su quinto fondo de mutuos hipotecarios, trabaja el ingreso en la propiedad de dos compañías, y proyecta un cuarto vehículo de capital de riesgo para 2026.

“La deuda privada va a seguir desarrollándose en el mercado chileno como el tercer pilar de deuda para las compañías, con los bonos y los bancos”.

Todo lo anterior, con el proceso eleccionario como telón de fondo. “Quien impulse el crecimiento deberá generar incentivos para que los agentes económicos hagan su trabajo”, adelantó Jiménez.

- ¿Qué impacto tiene en los activos alternativos la elección del domingo?

- Son inversiones de largo plazo y si se desdibuja el crecimiento y la estabilidad, no existe el capital (para los activos alternativos).

Capital privado

- ¿Cómo ha evolucionado el capital privado en Chile?

- Ya no hay levantamientos de fondos ciegos, al menos en Chile, sino que oportunidades de inversión puntuales que se realizan como un deal club (en que primero se identifica la inversión y luego se busca a los inversionistas).

-¿Trabajan en alguno?

- Sí, en dos.

- ¿En qué sectores?

- Servicios e industrial.

- ¿Qué las caracteriza?

- Son sectores defensivos y potencialmente generadores de caja, que es un poco producto de cómo se está recuperando la base capital, en que a la gente y su percepción riesgo le gusta ver flujo.

- ¿Podría volver el modelo tradicional?

- Las tasas de interés van a ir bajando y los cambios en el régimen de pensiones van a traer más pool de recursos. Entonces, la economía debería tener más acceso a capital. Y eso va a ir haciendo que el apetito por riesgo vaya en un sentido más positivo.

- ¿Cuáles son los planes en venture capital?

- El próximo año vamos a lanzar el cuarto fondo, lo cual denota una evolución y maduración en una categoría que sigue siendo incipiente, de no más de 10 años en Chile.

- La falta de capital ha golpeado al sector. ¿Ajustarán la estrategia?

- No la hemos modificado en términos estructurales. Siempre hemos sido early stage y buscamos compañías que tengan un impacto aspiracional mundial o regional. Creemos que la categoría venture no va a desaparecer, porque es la manera de crear empresas desde cero.

Foco en mutuos

- ¿Qué viene en el negocio de deuda privada?

- Hay oportunidades que se generarán por las condiciones de mercado. Además, la deuda privada va a seguir desarrollándose en el mercado chileno como el tercer pilar de deuda para las compañías, con los bonos y los bancos.

- ¿Qué oportunidades está viendo?

- La tokenización de mutuos hipotecarios de fines generales en la Bolsa de Productos. Estamos estructurando y tratando de impulsar un fondo que va en esa línea.

- ¿Cómo será la estrategia?

- La tokenización desnaturaliza el título. Permite una transferencia inmediata y juega a favor de ciertos límites para los fondos de deuda de las AFP.

Inteligencia artificial

- El miércoles 17 de diciembre realizarán un encuentro con foco en la inteligencia artificial. ¿Cómo un gestor le puede sacar provecho?

- Se van a ir nutriendo todos los procesos de las compañías con apoyo a inteligencia artificial. Participamos en la propiedad de Medicenter, compañía en que durante la ruta crítica de un paciente ya empiezan a aparecer elementos de inteligencia artificial para eficientar el proceso.

- ¿Qué implicancias tiene en la infraestructura?

- Requiere una gran capacidad de procesamiento y transmisión de datos, y una carga energética muy relevante. En Chile van a existir mayores data centers, algunos dominados por actores muy grandes, como Amazon, y otros locales.

- ¿Hay sobreinversión?

- Es difícil determinarlo, pero todo lo que se va a invertir va a ser usado.