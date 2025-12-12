La ruta académica de los altos ejecutivos, directores de empresas y políticos en Chile

Una investigación de Seminarium mostró que la representación de establecimientos apoyados por el Estado cayó a 10% entre ejecutivos y 7% entre gerentes generales en una década.

¿Qué y dónde estudiaron quienes hoy toman las decisiones en el país?

Esa fue la inquietud surgió en la firma de headhunting Seminarium, que acaba de cumplir 35 años de historia y que, desde su creación, ha tenido entre sus roles la selección de altos ejecutivos y directores de empresas de Chile.

La celebración de su aniversario Nº 35 contó con la presencia de muchos de los protagonistas del mundo corporativo y político, algunos de ellos, antiguos candidatos en sus propios procesos de selección.

A la salida del evento, los asistentes recibieron el libro Educación: El origen de la desigualdad en Chile, de Seminarium, una investigación cuyo objetivo es servir de base para la construcción de políticas públicas en educación.

“El estudio nace de una inquietud por hacer un aporte a la discusión de políticas públicas en temas que tuviésemos algún conocimiento específico”, contó a DF el presidente de Seminarium, Rafael Rodríguez.

Rafael Rodríguez, presidente de Seminarium. Foto: Julio Castro

Para investigar cómo se forman los tomadores de decisiones en Chile y si ha habido cambios en el tiempo, la investigación se hizo en tres momentos distintos, utilizando la misma metodología, en 2003, 2013 y 2023.

Así, reconstruyó la ruta académica de los líderes corporativos y políticos. El recorrido fue un universo de más de 700 perfiles, entre gerentes generales, presidentes de directorio, Presidente de la República, ministros, subsecretarios, senadores, diputados y una muestra de 120 alcaldes.

La élite corporativa

En la última medición de 2023 el sesgo de género sigue siendo contundente: los hombres representan el 95% de los CEO y el 90% de los presidentes de directorio. Hay avances, pero aún tímidos. El mayor salto está en directorios, donde la participación femenina subió nueve puntos porcentuales entre 2013 y 2023.

El análisis de la educación secundaria evidenció que los colegios líderes son privados y de la Región Metropolitana. El Verbo Divino, Saint George’s y el Colegio Tabancura lideran entre los ejecutivos. El podio del “top 5” lo completan The Grange School y el Colegio San Ignacio El Bosque.

En paralelo, la casi desaparición de establecimientos públicos emblemáticos -como el Instituto Nacional que estaba en el lugar número cuatro en 2003- entre las cohortes recientes marcó un quiebre: la representación de establecimientos apoyados por el Estado cayó a 10% entre ejecutivos y 7% entre gerentes generales en 2023.

El análisis de las cifras concluyó que la división entre los estudiantes que se forman en colegios subsidiados por el Estado está perpetuando la dificultad para acceder a los lugares de liderazgo en Chile.

Rodríguez sostuvo que los egresados de ese tipo de establecimientos hoy “solo ocupan el 10% de los cargos de liderazgo en el mundo corporativo y esto lleva a preocuparse por la pérdida del rol de liderazgo de varios liceos emblemáticos que servían de puentes desde la educación subsidiada por el Estado a estos cargos destacados”.

En ese contexto, anticipó que este fenómeno podría acentuarse aún más en el futuro.

En el mapa universitario, lideran la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), seguida de la Universidad de Chile. Pero su hegemonía se erosiona. La PUC cayó del 50% entre ejecutivos en 2013 a un tercio en 2023; la U. de Chile retrocedió al 17%. Y, mientras tanto, entró con fuerza una nueva protagonista: la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), que ya superó a la U. de Chile entre los corporativos jóvenes, con un 17% de la muestra.

Sobre carreras, no hay sorpresas: ingeniería comercial sigue siendo la favorita. Se lleva el 46% de los CEO y el 45% de los jóvenes corporativos destacados y un 37% para presidentes de empresas, llamando la atención una caída de 14 puntos desde 2013 para este último grupo.

Ingeniería civil ocupó el segundo puesto con 35% del conjunto de estos líderes. Derecho completó el podio, especialmente entre políticos y presidentes de directorio, aunque su relevancia entre las élites corporativas sigue siendo secundaria.

En postgrados, el mapa sí se movió. Entre gerentes generales, el 58% tiene uno, 12 puntos más que en 2013. En presidentes, el 44%, y entre corporativos jóvenes, llega al 37%.

También creció la internacionalización: cerca de siete de cada 10 altos ejecutivos con postgrado lo obtuvieron fuera de Chile, con EEUU como destino principal.

El postgrado más demandado sigue siendo el MBA, con más del 60% de quienes cursaron este tipo de estudios. En Chile, los programas líderes fueron de la UAI, seguidos por la PUC y la Universidad de Chile.

Radiografía en el mundo político

En el mundo político -Ejecutivo, legislativo y alcaldías- las transformaciones de las últimas dos décadas son más visibles. La representación de género, diversidad territorial y acceso a postgrados mostraron avances sostenidos.

En 2023, las mujeres representaron el 52% del Poder Ejecutivo, el 32% del legislativo y el 18% de las alcaldías, con aumentos de 32, 18 y 16 puntos porcentuales, respectivamente, respecto de la medición de 2013.

La renovación generacional también es evidente: los menores de 45 años llegaron al 41% del Poder Ejecutivo; los sub 40 alcanzaron el 23% en el Congreso y el 14% entre los alcaldes.

En educación secundaria, el Instituto Nacional sigue siendo el gran semillero político, escoltado por el Liceo 7 de Niñas de Providencia y el Colegio Saint George’s. Más atrás aparecen el INBA, el Liceo Pablo Neruda de Temuco y el Colegio Verbo Divino.

El 59% de los políticos del Poder Ejecutivo y legislativo a nivel nacional provienen de escuelas subvencionadas por el Estado. Y entre los alcaldes, el 87% estudió en establecimientos financiados por el Estado, una proporción muy similar al 91% de los adultos que estaban en ese tipo de colegios hace dos décadas.

La Universidad de Chile se mantuvo como la gran formadora de las élites políticas; Detrás se ubicó la PUC, aunque su presencia nota una baja sostenida en el tiempo. En paralelo, las universidades no tradicionales ganaron terreno y representaron el 21% de la muestra líderes políticos.

A diferencia de lo que ocurre en las élites corporativas, en el mundo político derecho sigue siendo la carrera dominante. Detrás asomaron administración de empresas e ingeniería civil, que ganaron presencia en la formación de esta generación de líderes públicos.

Los postgrados tienen su mayor peso dentro del Poder Ejecutivo, donde la especialización se vuelve casi un estándar. Chile continúa siendo el destino preferido para cursarlos y, en el país, la U. de Chile concentró la mayor parte de las credenciales.

Los programas más habituales son el magíster en Derecho y el MBA, mientras que en ciertos nichos aparecen con fuerza el PhD. en Derecho, el de Economía y los magíster en Políticas Públicas y Salud Pública.