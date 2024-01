LarrainVial adquiere 25% de la propiedad de gestora de activos escocesa Aubrey

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde hace un par de meses, el socio del Grupo LarrainVial, Yosy Banach, vive en Edimburgo, la capital de Escocia.

En dicho país, el también jefe de acciones latinoamericanas de la LarrainVial Asset Management está empapándose de la cultura de Aubrey, una boutique de administración de activos, especialista en renta variable asiática, que maneja cerca de US$ 1.000 millones.

Tras la aprobación del regulador financiero de Reino Unido, la Financial Conduct Authority (FCA), el Grupo LarrainVial se encuentra en las últimas negociaciones para adquirir el 25% de Aubrey, en un monto no revelado.

En conversación con DF, el director de Inversiones de LarrainVial Asset Management, José Manuel Silva (JMS) y el CEO de la firma, Ladislao Larraín (LL), explican el alcance de la operación.

“Estamos en proceso de adquirir un porcentaje de la propiedad de Aubrey y compartiendo conocimientos por la vía de eventualmente desarrollar fondos en conjunto, ver qué herramientas tecnológicas usan ellos, a qué seminarios de inversiones asisten y qué clientes nuestros podrían interesarse en sus productos”, señaló Larraín.

“La gran especialidad de Aubrey son los mercados emergentes, fundamentalmente Asia, porque varios de sus socios hicieron buena parte de sus carreras en Hong Kong. Además, tienen inversiones en Europa del Este, pero cuentan con pocas acciones latinoamericanas, por lo tanto, es un buen complemento para LarrainVial”, añadió Silva.

- ¿Cuál es el peso de Aubrey en Reino Unido?

- LL: Aubrey administra unos US$ 1.000 millones, tiene un equipo de 32 personas, de las cuales 25 están en Edimburgo y siete en Londres, la capital de Inglaterra. También, tienen ejecutivos en Suiza y España. Aubrey fue fundada en 2006 y su propiedad está en manos de los fundadores de la empresa.

JMS: Se debe destacar que cuenta con un gran inversionista institucional belga, TreeTop, que los apoyó desde el comienzo y que se mantendrá en Aubrey.

- ¿Cuál será la presencia de LarrainVial en el gobierno corporativo de Aubrey?

- LL: Tendremos presencia en el directorio y actualmente hay gente nuestra viviendo en Edimburgo y también hay ejecutivos de ellos establecidos en Chile porque consideramos que, para explotar este trabajo en conjunto, no basta con ser accionistas y estar en el directorio viéndose una vez al mes, sino que se debe generar el vínculo entre los equipos.

- ¿Qué significará para los clientes de LarrainVial este negocio?

- LL: Poder presentarles productos complementarios a los actuales y acercar Asia a la base de nuestros clientes.

Fondo conjunto

-¿Lanzarán un fondo de inversión en conjunto?

- LL: Sí, el objetivo es lanzar un fondo de mercados emergentes, excluyendo a China.

- JMS: El principal país donde invertirá el fondo será India, en especial, en empresas de consumo de dicho país. Además, incluiremos a Latinoamérica, Indonesia, Vietnam, Europa del Este y Medio Oriente.

Aubrey tiene un enfoque de invertir en países que muestren expansión, que tengan empresas con crecimiento, muy ligadas al consumo.

- ¿Cuándo podría debutar el fondo con Aubrey en nuestro mercado y a qué público estará dirigido?

- LL: Actualmente, estamos presentando alternativas de inversión a inversionistas institucionales (fondos de pensiones y endowments) de Estados Unidos, actores que han mostrado interés.

- ¿Y en Chile, cuándo podría ser ofrecido este fondo?

- JMS: Ocurrirá durante el año, porque aún no sabemos si haremos el fondo en Chile o en Luxemburgo, por ejemplo. Actualmente, nuestro fondo de acciones latinoamericanas está en dicho país, pero la plataforma de Luxemburgo es más cara por lo que debemos analizarlo.

- ¿Cuántos recursos debería captar este primer fondo entre LarrainVial y Aubrey?

- LL: Lo que uno ve en los fondos públicos de Latinoamérica es US$ 10.000 millones y en fondos de mercados emergentes, unos US$ 200.000 millones. Entonces, lanzar un fondo de acciones de emerging markets (exChina) es algo nuevo, pero que aspira a un bolsón o universo mucho mayor.

Excluir a China: la nueva tendencia de algunos fondos

Según Silva, una de las últimas tendencias del sistema es la menor exposición de los grandes fondos de mercados emergentes en China, principalmente por el menor crecimiento del gigante asiátic, su incertidumbre política y las mayores exigencias de transparencia por parte de los inversionistas.

“En el último tiempo han comenzado a surgir fondos que se llaman ‘emerging markets exChina’, que tienen una mayor exposición a India y Latinoamérica, con México y Brasil destacándose. Estas ideas de inversión han sido tomadas por Aubrey”, afirmó Silva.

Agregó que hoy algunos de los grandes players del mercado global están lanzando este tipo de vehículos, entre otras cosas, “porque hay mucho institucional norteamericano que no quiere invertir en China. De hecho, hay directorios de este tipo de inversionistas que prefieren no seguir destinando recursos a ese país”, dijo.