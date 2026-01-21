Mercado sube la puntería con el IPSA yestima nuevo precio objetivo para 2026
Un consenso de seis corredoras de bolsa estimó que, al cierre del 2026, el selectivo debería rondar los 12.200 puntos. La gestión del nuevo Gobierno será clave.
Noticias destacadas
El arranque de 2026 ha estado marcado por un sólido desempeño del IPSA, que no solo ha alcanzado nuevos máximos históricos, sino que además logró consolidarse sobre la barrera de los 11.000 puntos.
El mercado continúa proyectando un alza para el selectivo local, pero esta vez con fundamentos que aparecen de la mano de un nuevo Gobierno, un nuevo ciclo de los commodities y sólidas expectativas en cuanto a la valorización de las empresas del IPSA.
Consultadas por DF, seis corredoras de bolsa elevaron el actual precio objetivo del IPSA, -situado en 11.255 puntos- hacia un nivel promedio de 12.200 puntos durante el ejercicio.
En el escenario más optimista se ubicaron las proyecciones de BICE Inversiones, que estimó que el selectivo escale hasta los 13.546 puntos en 2026.
Drivers que moverán al selectivo
Si bien 2025 fue el mejor año de las últimas tres décadas para el índice bursátil, hay una serie de fundamentales que cambiaron y que este año podrían impulsar en mayor medida al IPSA.
Lo que más destacan los analistas es que se esperan utilidades de dos dígitos para las empresas del IPSA, “lideradas por los sectores de materias primas, retail y sanitario”, planteó el subgerente de estudios de renta variable local de BICE Inversiones, Aldo Morales.
Según los corredores de bolsa, el principal fundamento que acompañará al IPSA son utilidades de empresas sobre dos dígitos.
En esta misma línea, el analista de renta variable de MBI Corredor de Bolsa, Horacio Herrera, aseguró que el impulso vendrá de la mano de “aquellos papeles que vienen rezagados del año pasado, como es el forestal o acciones con exposición a Argentina”.
Pero, a juicio de los analistas, las mayores utilidades en las firmas estarían provocadas por una aceleración de la actividad económica, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del orden de 3%, sumado al entusiasmo que existe en el mercado por el cambio de Gobierno.
El impulso del Ejecutivo
La llegada de José Antonio Kast a La Moneda el 11 de marzo también mantiene expectantes a las corredoras.
A juicio del gerente de research de renta variable en Credicorp Capital, Rodrigo Godoy, los factores que podrían seguir impulsando al IPSA son “eventuales avances en el destrabe de inversiones, y eficiencia en el gasto fiscal, así como encuestas que muestren un buen nivel de aprobación para el nuevo Gobierno en sus primeros meses de gestión”.
Los corredores de bolsa enfatizaron que los primeros 100 días de la gestión del Gobierno republicano pondrán a prueba el apetito no solo de los inversionistas locales, sino que también de los extranjeros.
“Hoy, el análisis debe ser más exhaustivo, los efectos no vienen solo por fundamentos, sino por una coyuntura global que beneficia directamente nuestros términos de intercambio”, concluyó el operador de renta variable en Vector Capital, Jorge Tolosa.
