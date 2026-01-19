Mercados reaccionan a amenaza de EEUU sobre Groenlandia mientras repunta el riesgo de guerra comercial y crece temor a recesión global

El bloque europeo estaría evaluando imponer aranceles a productos estadounidenses por más de US$ 100 mil millones. "No nos dejaremos chantajear", afirmó el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil.

Las recientes tensiones en torno a Groenlandia abrieron un nuevo frente en la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea: la amenaza de una escalada comercial. El Presidente Donald Trump advirtió que elevará los aranceles a Europa si Dinamarca no acepta vender la isla ártica. Mientras tanto, economistas de Oxford Economics señalaron que esta arremetida podría costarle parte del PIB a EEUU.

El nuevo gravamen de 10%, que entrará en vigor el 1 de febrero, afectará a ocho países europeos: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Si la compra de Groenlandia no se concreta, la tasa podría subir a 25% el 1 de junio.

De concretarse la nueva arremetida de Trump, la tregua entre la Unión Europea y EEUU para limitar los aranceles estadounidenses a 15% llegaría a su fin. Si bien todavía queda esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la base legal de esta nueva escalada comercial, los mercados reaccionaron con fuerza en las operaciones de este lunes.

Según Bloomberg, el panorama también dependerá de la respuesta del bloque europeo que estaría evaluando imponer sus propias tarifas a productos de EEUU por 93 mil millones de euros (US$ 101 mil millones). El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, advirtió que cualquier esfuerzo por parte de la Unión Europea para tomar represalias contra las amenazas arancelarias de Trump sobre Groenlandia sería “muy imprudente”.

"No nos dejaremos chantajear", afirmó el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil.

En la acción más inmediata, Dinamarca envió tropas adicionales a Groenlandia ese lunes mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, se negó a descartar el uso de la fuerza para tomar el control de la vasta isla ártica.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Mercados en la eurozona

Las bolsas resintieron la nueva amenaza geopolítica: en Europa, el índice bursátil Euro Stoxx cayó 1,72%, mientras en Londres el FTSE 100 y el CAC 40 retrocedieron, con 0,39% y 1,78%, respectivamente. El Dax alemán también se mantuvo en rojo, con una disminución de 1,34%.

En Wall Street el panorama no era mucho mejor; a inicios de la tarde del S&P 500 iban retrocediendo 0,06%. El Nasdaq por su parte bajaba 0,06%. La bolsa de Nueva York se mantiene cerrada por ser día festivo.

Los futuros de los bonos del Tesoro se movieron marginalmente. En Europa, los rendimientos de la deuda francesa y alemana bajaron en los vencimientos cortos, reflejando apuestas a que una guerra comercial prolongada podría dar margen a recortes de tasas. En cambio, los plazos largos repuntaron, ante el temor de que los gobiernos incrementen la emisión de deuda para apuntalar el crecimiento.

Europa es el mayor prestamista de Estados Unidos, con US$ 8 billones en bonos y acciones estadounidenses, casi el doble que el resto del mundo en conjunto. La moneda común subió un 0,4% este lunes.

​​Para Alemania, la controversia llega en el peor momento. Aun después de que el año pasado entrarán en vigor los aranceles recíprocos, los envíos alemanes hacia Estados Unidos se contrajeron con fuerza. En noviembre de 2025, el valor de las exportaciones de bienes a ese mercado se ubicaba más de un 20% por debajo del nivel registrado un año antes. Los cálculos apuntan a que el esquema arancelario vigente, de 15%, restaría cerca de 0,3% al PIB alemán; y que una escalada a 25% implicaría un golpe bastante más severo.

El euro subió 0,4% frente al dólar, mientras el oro avanzó 1,7% hasta US$ 4.670 por onza troy, un máximo histórico. La misma tendencia aplicaba para la plata, que se disparó en más de 4%.

El franco suizo, por su parte, también se asomo como refugio: la moneda lideró las ganancias entre las divisas de las economías del G10, a medida que se afianzaba la aversión al riesgo.

Advertencias de recesión

Una escalada comercial derivada del choque entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia podría empujar a la economía global hacia su recesión más severa desde la crisis financiera, según economistas, citados por Financial Times.

Oxford Economics señaló que, si Washington concretara un arancel extra de 25% sobre Europa y el bloque respondiera con medidas equivalentes, el PIB de Estados Unidos podría recortarse en torno a 1% en el punto más alto del impacto. En la eurozona el golpe sería parecido, aunque de mayor duración.

Con el contagio al resto de los países, el crecimiento mundial se enfriaría hasta 2,6% en 2026 y 2027, el ritmo anual más bajo desde 2009 si se deja fuera el período de la pandemia.

De todos modos, la consultora advirtió que aún es prematuro ajustar sus proyecciones, ya que la tensión podría moderarse en poco tiempo.