Donald Trump vincula su arremetida por Groenlandia con el fracaso en ganar el Premio Nobel

El presidente de Estados Unidos envió un mensaje de texto al líder noruego diciendo que ya no se siente obligado a "pensar exclusivamente en la paz" después de perder el premio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vinculado su interés en Groenlandia a su fracaso en ganar el Premio Nobel de la Paz en un mensaje al primer ministro de Noruega. Trump le dijo a Jonas Gahr Støre en un mensaje de texto que "considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz . . . ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América".

El presidente de Estados Unidos agregó: "El mundo no está seguro a menos que tengamos el control completo y total de Groenlandia". Støre confirmó el lunes por la mañana que había recibido el mensaje en respuesta a un texto que le había enviado a Trump protestando contra la medida de imponer aranceles a Noruega y otros países europeos por enviar tropas a Groenlandia. PBS News fue el primero en reportar el texto.

El premio 2025 fue otorgado a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, quien entregó la medalla Nobel a Trump en la Casa Blanca la semana pasada en “reconocimiento a su compromiso único” con la libertad de su país. En una campaña para conseguir el premio, Trump afirmó haber puesto fin a ocho guerras desde su regreso a la Casa Blanca hace un año.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Noruega le ha dicho repetidamente a Trump que un comité independiente, cuyos miembros son elegidos por el parlamento del país, elige al ganador del Premio Nobel de la Paz, no el gobierno.

"Tuvimos una ardua lucha para convencer a China", declaró un diplomático noruego sobre la decisión de otorgar el Premio de la Paz de 2010 al disidente chino Liu Xiaobo, tras la cual Pekín tomó medidas económicas contra el gobierno noruego. "Ahora tenemos la misma ardua lucha con Trump".

Trump también reiteró su afirmación de que el control danés sobre Groenlandia era cuestionable, a pesar de haber sido reconocido varias veces por Estados Unidos en tratados, incluyendo la convención de 1916-17 sobre la venta de las Indias Occidentales Danesas.

Escribió a Støre: "Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y ¿por qué tienen un 'derecho de propiedad' de todos modos? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos que desembarcaron allí". Trump añadió: «He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos».

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Støre declaró el lunes que su mensaje, en nombre propio y del presidente finlandés, Alexander Stubb, señalaba la necesidad de «reducir la tensión en el intercambio de palabras» y solicitó una llamada telefónica entre Trump, Stubb y él durante el día. PBS afirmó haber recibido el mensaje de Trump tras ser reenviado a «varias» embajadas europeas en Washington.