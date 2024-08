¿Qué esperar de los activos financieros de cara a los últimos meses del año?

Pese a que restan cuatro meses para cerrar el año, los analistas del sector ya están afinando sus apuestas sobre cómo finalizarán los principales drivers del mercado en 2024.

Las acciones, la renta fija, el cobre y el dólar comparten un denominador común: su desempeño dependerá de la esperada decisión de la Reserva Federal sobre un posible recorte de tasas en septiembre.

También será relevante la elección presidencial en EEUU.

Mercado apuesta que el IPSA cerrará 2024 entre los 7.000 y 7.250 puntos

Tras alcanzar máximos históricos, analistas debaten si el precio del cobre cerrará en US$ 5 la libra

El precio del cobre Comex alcanzó un máximo histórico de US$ 5,11 la libra a mediados de mayo, un aumento que según los analistas estuvo impulsado principalmente por factores especulativos y financieros.

No obstante, desde ese nivel el metal rojo cayó 15%, generando incertidumbre en el mercado respecto a los movimientos futuros de su cotización. “A mitad de año el precio alcanzó un peak debido a los cierres que se produjeron en China, pero mientras no veamos un crecimiento más consistente en ese país, es difícil que el cobre se mantenga por encima de los US$ 4,5 de forma sostenida”, proyectó el executive director de portfolio solutions de Credicorp Capital, Klaus Kaempfe.

Este jueves, el metal cerró en US$ 4,110 la libra y para fines de 2024 los grandes bancos de inversión a nivel mundial coinciden en que el precio rondará los US$ 4,5 la libra. Sin embargo, algunos actores del mercado tienen una visión más conservadora. Valtin Consulting proyectó un cierre en torno a los US$ 4,2 la libra. “Nuestra visión se explica por los riesgos asociados al fin del carry trade del yen, un aumento de la volatilidad ante las elecciones en EEUU, y la debilidad de la economía china”, señaló el socio de la firma, Javier Vergara.