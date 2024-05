En solo tres días los agentes extranjeros han reducido en US$2.300 millones su posición contra el peso chileno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Siguen las agresivas apuestas de los extranjeros a favor del peso chileno, rápidamente viendo un desarme de las operaciones de carry trade que lo han habían depreciado de manera sobresaliente en los primeros meses del año.

Al cierre del lunes, los no residentes redujeron en US$ 944 millones su posición neta contra el peso, un monto cercano a los US$ 1.160 millones del jueves, según datos del Banco Central de Chile.

En el caso de este lunes, destacó en particular el fuerte posicionamiento de venta de dólares (el registro principal aborda compraventa de moneda extranjera en general).

Sólo en las tres primeras sesiones de mayo, esto deja un saldo de US$ 2.306 millones de compras netas sobre la moneda local. Y de esta forma, la apuesta neta se reduce a US$ 4.080 millones, un mínimo desde el 9 de enero.

En medio de estas operaciones, el precio del dólar cayó por debajo del rango de entre $ 940 y $ 980 en el que empezó a cotizar a partir de febrero. Hoy se negociaba a $ 935.