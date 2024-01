SQM baja más de 3% en la bolsa y cierra su peor semana desde octubre de 2023 en medio del declive del litio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones de SQM vieron una semana de fuertes pérdidas, marcada por las debilitadas perspectivas de los precios internacionales del litio, y en la que también habrían jugado un rol las dudas sobre el acuerdo de producción conjunta sellado con Codelco en diciembre, que generan mayor atención a medida que persiste el bloqueo de comunidades indígenas al Salar de Atacama.

Al cierre de este viernes en la bolsa chilena SQM-B cayó 3,46% a $ 44.410 -mínimos de un mes-, en una sesión donde el papel fue continuamente profundizando su descenso. De este modo completó cuatro días seguidos a la baja y una caída semanal de 8,63%, que es la más profunda desde el 20 de octubre de 2023, siendo además una tercera baja semanal consecutiva.

Así, la acción ha perdido 15,29% de su valor solo en lo que va del año, después de haberse hundido 17,23% a lo largo de 2023. Ayer jueves retrocedió con flujos de más de $ 40 mil millones, en parte por la noticia de que Deutsche Bank bajó a "mantener" su recomendación sobre los ADR de la compañía, señalando además que "el acuerdo con Codelco no es favorable a mediano y largo plazo".

El cálculo matemático de Francisco Javier Errázuriz para criticar acuerdo SQM-Codelco

Precios del litio en declive

"En general diría que la corrección de la última semana y de enero en general se atribuye a lo que ha pasado con los precios del litio, que siguen corrigiendo, mientras en general las proyecciones para 2024 se ajustan a la baja. Ese es un tema mucho más estructural y que afecta a toda la industria, más que algo específico sobre SQM", dijo a DF el subgerente de estudios de renta variable de BICE Inversiones, Aldo Morales.

El carbonato de litio spot se encuentra en mínimos desde marzo de 2021, de acuerdo con Asian Markets. El contrato se cifró en US$ 13.324 por tonelada al cierre de esta semana, muy lejos del máximo histórico de cerca de US$ 84.500 registrado a finales de 2022.

"Uno tiene que preguntarse si el litio es la solución final para las baterías", planteó el gerente comercial de MBI Inversiones, José Miguel Matte. "Es una industria aún incipiente, con perspectivas muy positivas, pero con dudas sobre la oferta y la demanda. Hay que enmarcar la discusión en ese contexto", remarcó.

La minera de litio estadounidense Albemarle, que también tiene operaciones en el Salar de Atacama, se dirige en paralelo a una tercera fuerte caída semanal, con pérdidas netas de alrededor de 6% durante los últimos cinco días en la Bolsa de Nueva York.

Acuerdo con Codelco y bloqueos en el salar

Sobre el acuerdo Codelco-SQM, Morales manifestó que "no le vemos algún aspecto negativo en términos netos, porque renuevas una concesión que podrías haber perdido, si es que esto no llegaba a buen puerto". Según Matte, "hay valor en el acuerdo para SQM, pero por las perspectivas de precios de largo plazo del litio, ha costado ver ese valor. Además, un porcentaje grande de la nueva compañía va ser controlado por Codelco, entonces no es una lectura tan sencilla".

Analistas han reparado en que el bloqueo por parte de comunidades indígenas en el Salar de Atacama también estaría teniendo algún efecto. Las movilizaciones continuaban este viernes y las mineras que operan en la zona advirtieron que se ponía en riesgo la producción del oro blanco.

"Obviamente (el bloqueo) es un factor (que afecta los desempeños de la acción). Este es un memorando de entendimiento que se firmó entre dos compañías, y por lo tanto todavía hay bastantes incógnitas en relación a lo que se va a firmar definitivamente, cuál va a ser el rol de las comunidades, etc.", sostuvo Matte.