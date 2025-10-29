Click acá para ir directamente al contenido

INE: leve baja registra la tasa de desempleo en el tercer trimestre
Cobre alcanza un nuevo récord en Londres a medida que problemas de oferta auguran un amplio déficit en el mercado

Los futuros a tres meses subieron a US$ 11.146 por tonelada (US$ 5,06 la libra), superando el récord anterior establecido en 2024. En lo que va del año, el metal acumula un alza de más de 25% y se encamina a su mejor desempeño desde 2017.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 29 de octubre de 2025 a las 08:53 hrs.

