Cobre repunta en Londres por ajuste de producción de minera de los Luksic y visión alcista de Goldman

El cobre subió por encima de los US$ 10.800 por tonelada después de que Goldman Sachs Group Inc. señalara una visión alcista a corto plazo entre los operadores y un objetivo de producción conservador de la minera chilena Antofagasta Plc se sumó a las preocupaciones sobre el suministro.

El metal, utilizado en cableado para energías renovables, electrónica y construcción, ha repuntado más de un 20% este año, impulsado por una serie de interrupciones de operaciones en minas y reveses de producción a nivel mundial. Los precios subieron hasta un 1,7% en la Bolsa de Metales de Londres el jueves, con ganancias que se aceleraron después de que Antofagasta anunciara que espera alcanzar el límite inferior de sus objetivos de producción para este año y presentara un objetivo para el próximo año que no alcanzó las estimaciones de los analistas.

El informe operativo de la minera fue, en general, desigual respecto a nuestras expectativas, según informaron los analistas de BMO Capital Markets en un correo electrónico. "La primera proyección de producción de cobre para 2026 podría decepcionar ligeramente".

Según los analistas de Goldman, la mayoría de los actores de la industria con los que hablaron durante la reciente conferencia anual de la semana LME en Londres esperan que los precios sigan probando su máximo histórico en los próximos meses, y algunos inversores planean aumentar sus posiciones si los precios superan los 10.900 dólares por tonelada.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha creado una enorme oportunidad de arbitraje al proponer aranceles a las importaciones de cobre, pero en última instancia solo los aplica a productos de valor añadido, y no al cobre de calidad comercial que se negocia en las bolsas. Los futuros estadounidenses en la bolsa Comex aún cotizan con una prima sobre los precios de Londres, que son la referencia mundial, y el metal fluye hacia Estados Unidos.

“En el corto plazo, creemos que el arbitraje positivo COMEX-LME tendrá un impacto material de ajuste en el mercado físico ex-EEUU y planteará un riesgo alcista temporal para nuestro rango de pronóstico del precio del cobre LME de US $ 10,000 a US$ 11,000”, escribieron los analistas de Goldman, incluido Eoin Dinsmore, en una nota.

El cobre subió hasta un 1,7%, hasta los US$ 10.842 por tonelada en la LME, y se cotizaba a US$ 10.811 dólares a las 11:00 hora local. La mayoría de los demás metales subieron, mientras que el zinc bajó ligeramente.

Los compradores de zinc se enfrentan a una presión histórica en la LME a medida que disminuyen los inventarios bursátiles, pero los analistas de Goldman dijeron que esperan que los envíos desde China repongan las reservas.

“El mercado mundial del zinc está actualmente equilibrado, pero han surgido diferencias regionales: China registra superávits y el resto del mundo presenta déficits”, afirmaron. “A corto plazo, los clientes con los que hablamos coincidieron con nuestra opinión de que el arbitraje de exportaciones de China se abrirá para reequilibrar el mercado mundial”.