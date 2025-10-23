Click acá para ir directamente al contenido
Cobre repunta en Londres por ajuste de producción de minera de los Luksic y visión alcista de Goldman

Los precios subieron hasta un 1,7% en la Bolsa de Metales de Londres el jueves, con ganancias que se aceleraron después de que Antofagasta anunciara que espera alcanzar el límite inferior de sus objetivos de producción para este año y presentara un objetivo para el próximo año que no alcanzó las estimaciones de los analistas.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 23 de octubre de 2025 a las 08:35 hrs.

