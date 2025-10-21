Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Commodities
Commodities

Precio del oro sufre su mayor retroceso desde 2013

El metal cayó 6,3% este martes, hasta un valor de US$ 4.082, ante menores tensiones entre EEUU y China.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

Commodities oro Sofía Pumpin Silva
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Chile sale del fondo del ranking de sistemas tributarios menos competitivos del mundo, pero supera a países como Islandia, Bélgica, Reino Unido y Francia
2
Empresas

Consultora contradice cálculo inicial y asegura que hogares pagaron solo US$ 2 millones extra y Gobierno ultima baja de 4% en cuentas de la luz
3
Economía y Política

¿Se pueden rectificar los IPC pasados por los errores en las cuentas de la luz? La respuesta que entregó el INE
4
Empresas

Cámara de la Construcción se lanza contra proyecto de Presupuesto 2026 y advierte que el MOP casi no tendrá recursos para nuevas licitaciones
5
Empresas

Familia Del Río disuelve la sociedad de inversiones Dersa por reorganización de su propiedad en Falabella
6
Empresas

Enami se enfrenta a Eramet en tribunales y alega que minera francesa quiere obstaculizar su proyecto de litio con Rio Tinto
7
Mercados

Caso Factop: Tribunal condena a exfuncionario de Tesorería y reformalizará a Antonio Jalaff
8
Empresas

WOM también se transforma políticamente: ficha nueva gerenta de Asuntos Corporativos y evalúa ingreso a Sofofa, ACTI y País Digital
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete