Carry trade arranca 2026 con fuerza: bancos ven más recorrido para el rally en monedas emergentes

Los inversionistas que venden dólares para comprar monedas de mercados emergentes están teniendo un inicio lucrativo en 2026, y estrategas de los principales bancos esperan que estas estrategias profundicen el avance de 18% del año pasado.

Los carry trades, en las que los fondos compran monedas de mayor rendimiento financiándose con divisas más baratas de endeudarse, ya suben 1,3% este año, según un índice de Bloomberg que sigue los retornos en ocho mercados emergentes. Con las políticas del Presidente Donald Trump presionando al dólar, estrategas de Morgan Stanley, Bank of America y Citigroup estiman que los retornos de 2025 -los mayores desde 2009- están por extenderse.

El índice se ubica sobre 291 este lunes, cerca de 5% por debajo del récord de 2011, con divisas desde el rand sudafricano hasta el peso colombiano en máximos de varios años.

Pero, más allá de la fortaleza cambiaria, las estrategias de carry también se están beneficiando de altas tasas de interés reales en el mundo en desarrollo. Los responsables de política monetaria en muchos países emergentes solo están recortando las tasas gradualmente, pese a señales de desaceleración de la inflación.

“Para los carry trades, estamos mirando países donde la política monetaria es restrictiva y los bancos centrales son considerados creíbles”, dijo James Lord, jefe de estrategia de mercados emergentes de Morgan Stanley. El real brasileño, la lira turca y la corona checa son sus operaciones preferidas para este año.

Las apuestas centradas en monedas latinoamericanas figuran entre las de mejor desempeño. El real brasileño, por ejemplo, ya acumula un retorno de 4,3% en lo que va de 2026, tras el 23,5% del año pasado. Las tasas de interés en el país están en 15%, aun cuando la inflación ha bajado hacia el rango objetivo del banco central.

El año récord para las estrategias de carry fue 2003, con un retorno de 25%, muestra el índice de Bloomberg. Pero para lograr un “súper año” de ese tipo, los inversionistas necesitarán que el dólar siga debilitándose y que las oscilaciones de las monedas emergentes se mantengan acotadas. Por ello, probablemente seguirán de cerca el indicador de volatilidad de JPMorgan Chase & Co., que está en su nivel más alto en tres semanas tras un prolongado período de calma.

El estratega de BofA Alex Cohen espera que las carry trades sigan superando al mercado, pero solo si la volatilidad continúa contenida.

“Ese es un gran ‘si’ hoy”, dijo Cohen, aludiendo a la posibilidad de repuntes geopolíticos.

Estrategas de Citi también están entre quienes recomiendan comprar el real frente al dólar, aunque también favorecen la lira turca.

La rupia india, la peor moneda del año pasado, está profundizando esas pérdidas este año y cae cerca de 2% en términos de carry. La rupia indonesia también ha dejado a los inversionistas en números rojos.