El giro del Banco de Japón sacude a los mercados y podría poner en jaque al carry trade en yenes

Tras los dichos del gobernador del Banco de Japón (BoJ) sobre una posible alza en las tasas, los bonos nipones se dispararon, el yen siguió bajo presión y crecieron las dudas sobre la sostenibilidad del carry trade, una estrategia que podría desarmarse si se estrecha la brecha de tasas con Estados Unidos.

Por: Sofía Pelfort L

Publicado: Martes 2 de diciembre de 2025 a las 16:20 hrs.

<p>Gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda. Foto: Bloomberg</p>

Gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda. Foto: Bloomberg

