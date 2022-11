Ranking de fondos soberanos: Noruega, China y Singapur lideran por tamaño

Creados con el objetivo de invertir los recursos naturales explotados, como el petróleo, o superávits en la balanza comercial a largo plazo y obtener nuevos retornos, los fondos soberanos han ganado cada vez más terreno a nivel mundial.

De acuerdo al último Informe de Fondos Soberanos 2021, elaborado por el Center for the Governance of Change (CGC) de IE University, existen 70 países que han constituido este tipo de instrumentos y que reúnen sobre US$ 10 billones (millones de millones) en activos bajo administración. Así, hay alrededor de 80 vehículos activos que invierten en sectores como acciones, renta fija, infraestructura y real estate, en países clave como Estados Unidos, mercados emergentes y asiáticos.

Al cierre del año pasado, el primer lugar entre los más grandes lo ocupó individualmente el fondo soberano de Noruega con un valor de mercado de US$ 1,29 billones, el cual, de acuerdo a sus propios informes, mantiene una exposición a Chile en torno al 0,06% con tenencias en compañías como SQM, Copec, AntarChile y Falabella.

Más atrás, China destaca con cuatro fondos que en conjunto reúnen sobre US$ 2,46 billones, seguido de Singapur que abarca US$ 1,10 billones con dos fondos.

Más abajo en el ranking, Chile ocupa el puesto 44 con el Fondo de Reserva de Pensiones que tiene activos por cerca de US$ 7 mil millones, junto al Fondo de Estabilidad Económica y Social que con US$ 2 mil millones se ubica en el puesto 57 de la lista.