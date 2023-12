Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva Chilemujeres: “No son las cotizaciones previsionales las que financiarán sala cuna. Será una cotización distinta”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En marzo, el sueño de sala cuna universal estuvo a un paso de concretarse, pero se vio truncado luego de que se rechazara en la Cámara de Diputados la que sería su fuente de financiamiento: la reforma tributaria.

Pese a eso, la Fundación ChileMujeres no bajó los brazos y siguió buscando alternativas. En esa misión, plantearon hace algunos meses autofinanciar la sala cuna para madres mediante una cotización adicional del 0,2% o que ésta se dedujera del aumento del 6% para no elevar más allá de eso la carga de las empresas.

La presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann, analizó con DF el reciente anuncio que hizo el Gobierno sobre sala cuna en el marco de las indicaciones que ingresará a la reforma previsional.

“Se cotizará por dos conceptos distintos, no encareciendo más la contratación por sobre el 6%. Subirla más, podría afectar la formalidad laboral y los seis puntos ya están asumidos”, detalló Jünemann.

- ¿Qué le parece que se destine una parte de un 1% de alza de la cotización para sala cuna?

- Es importante, para comprender el anuncio del Gobierno, que son dos proyectos distintos. Uno es pensiones y el otro es sala cuna, donde se establece una cotización adicional para pensiones (que será del 5%) y otra cotización adicional -en torno al 0,5- a sala cuna. Es decir, se cotizará por dos conceptos distintos, no encareciendo más la contratación por sobre el 6%. Subirla aún más, podría afectar la formalidad laboral y los seis puntos ya están asumidos.

Independientes

- ¿Qué tiene que ver pensiones con sala cuna y por qué bajar la primera para agregar sala cuna?

- Para que mejoren las pensiones no solo necesitas que se cotice más, sino que más personas lo hagan. En Chile, el 90% de los independientes no cotiza. Y las trabajadoras de casa particular tienen una informalidad por sobre el 50%.

El proyecto de ley extenderá el derecho a sala cuna a las madres independientes y trabajadoras de casa particular incentivando la formalización de ellas para acceder al derecho a sala cuna. ¿Qué pasa si se formalizan? Cotizan también para pensiones. Así se logra que más mujeres accedan a un trabajo formal, tengan derecho a sala cuna y coticen para sus pensiones. Es un círculo virtuoso.

Además, se terminará con la exclusión del derecho a sala cuna de todas las mujeres trabajadoras que no trabajan en una empresa con 20 o más mujeres contratadas, siendo un impulso al empleo, a la participación laboral en un país donde menos de la mitad de las mujeres puede acceder a un trabajo remunerado.

Un millón y medio de mujeres saldría a buscar trabajo si contara con apoyo al cuidado de sus hijas o hijos pequeños.

-¿Qué le parece que se recoja su idea?

- Nos parece la mejor solución cuando no hay recursos fiscales que aporten a un fondo solidario. Y una comprensión del problema del empleo de las mujeres en Chile, sobre todo en las mujeres del quintil de menores ingresos. Porque como hemos evidenciado en “Zoom de Género” la participación laboral de las mujeres de ese grupo -donde está enquistada la pobreza- no llega al 30%, mientras que en el quintil más rico supera el 76%. Y no es porque ellas no quieran trabajar por los beneficios sociales, ya que tienen un desempleo del 27%, cuando el promedio del desempleo de las mujeres en Chile es de nueve puntos.

Es urgente terminar con el desincentivo a contratar a la mujer número 20; con el techo de la mujer número 19 porque si contrato solo a una más, la empresa debe pagar o tener sala cuna para todas las madres -y no los padres- de menores de dos años.

Reuniones con el Gobierno

- ¿Se ha juntado el último tiempo con los ministros de Hacienda y Trabajo, Mario Marcel y Jeannette Jara, y qué fue lo que conversaron?

- Si, nos juntamos con el ministro Marcel y la ministra Jara para ver una solución al financiamiento de sala cuna ya que no hay recursos fiscales y el ministro no quiere encarecer aún más por sobre los seis puntos la contratación, con toda razón. Ahí fue cuando vimos la alternativa de que se autofinanciara con una cotización adicional y un poquito menos la cotización para pensiones, porque el derecho a sala cuna hará que más personas se formalicen y coticen para pensiones.

- Se han levantado críticas a esta idea cuestionando que se financien otras cosas con cotizaciones previsionales. ¿Cómo ve eso?

- No son las cotizaciones previsionales las que financiarán sala cuna. Será una cotización distinta en un proyecto de ley distinto, que como consecuencia logrará que más personas se formalicen para acceder al derecho a sala cuna y coticen para pensiones. Gana la sala cuna y gana pensiones.

Es una buena solución y ojalá tenga apoyo transversal. Hay que tomarse en serio el dato de Zoom de Género de este mes: mientras la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres sin niñas o niños en edad preescolar es de 10 puntos porcentuales (pp) aumenta a 30 pp cuando hay menores a tres años en el hogar.