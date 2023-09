Las posturas de los jefes de bancada de RN y Evópoli tras la apertura de la UDI a la reorganización de la industria

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La reorganización de la industria sigue siendo uno de los nudos críticos de la reforma previsional que está impulsando el Ejecutivo y que hoy se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Recientemente ha habido apertura desde sectores de Chile Vamos a dividir funciones. Esto, luego de que este jueves, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuviera que “crecientemente he ido transitando desde una negativa absoluta hacia un análisis en serio en esta materia (…) lo estoy considerando en serio”, en el marco del seminario “Reforma de pensiones: claves para un acuerdo”, organizado por la Sofofa,

Ante la apertura de la UDI a la división de la industria, los jefes de bancada de RN y Evópoli indicaron a DF sus posturas en cuánto a la idea de separar las funciones que hoy están en las manos de las AFP.

“Hay que ver si se justifica técnicamente”

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, aseguró que “nosotros (RN) le dijimos al gobierno hace un año ya, que estábamos disponibles para hacer una separación de la industria que realmente tuviera una justificación”.

En esa línea, insistió en que esta no puede ser una discusión meramente política, sino que “hay que ver si se justifica técnicamente una separación de la industria” y destacó que “si la separación de la industria trae como consecuencia una mejora de la pensión, nosotros no tenemos ningún problema, pero aquí lo que no se puede hacer es simplemente tomar una decisión política para terminar con las AFP”.

El diputado sostuvo que, en ese sentido, “la discusión hay que tenerla”, y añadió que “estamos en esa posición de poder hacer una reorganización que aumente la competencia tanto en la inversión como en la administración”, argumentando que lo fundamental es que “tiene que haber un elemento técnico que lo avale”.

Foco en la licitación de la cartera

Por su parte, Francisco Undurraga, jefe de bancada de Evópoli, dijo que “evidentemente vamos a estar atentos a todas las propuestas que lleven a destrabar la función”.

Añadió que en su colectividad ven como algo “más efectivo irse por el lado de la licitación de la cartera”, en vez de optar por la división de la industria.

Sin embargo, manifestó que en esta discusión “lo importante y lo relevante es bajar comisiones, que la competencia sea más alta y que sea más dinámica” agregando que “por eso también la licitación de la cartera puede ser atractiva”.