Multifondos caminan a resultados reales mixtos en noviembre tras racha alcista: fondos conservadores lideran retornos este mes

Ciedess informó que el fondo E mostraría su mejor retorno acumulado para el período enero-noviembre desde su creación, mientras que para los fondos A, B, C y D sería su mayor resultado desde 2019.

Noviembre se alista a ser un mes mixto para los multifondos. Destaca el desempeño de los más conservadores, beneficiados principalmente por la caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija locales.

Según el boletín de Ciedes, con valores cuota al día 25 de noviembre, los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registran pérdidas de -1,00% y -0,69%, respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presenta un alza de 0,10%. Por su parte, los fondos más conservadores obtienen retornos de 0,72% el Tipo D y 0,95% el Tipo E.

Las razones de los resultados en noviembre

Desde Ciedess explicaron que la rentabilidad obtenida hasta el momento por los fondos A y B se debe al resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable. “A nivel externo, destacan los retornos negativos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados además por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registra un incremento significativo del IPSA”, indicó.

En detalle, “en lo que va del mes, destacan la incertidumbre en torno a las valorizaciones de las empresas tecnológicas, el fin del cierre gubernamental en EEUU (con la ausencia de datos económicos clave) y las dudas sobre el potencial recorte de tasas de la Fed en diciembre.

Por su parte, China muestra un descenso debido a las dudas sobre la IA y cifras económicas bajo lo esperado. A nivel interno, el IPSA anota un alza, impulsado mayormente por los resultados electorales del 16 de noviembre y los pronósticos para la segunda vuelta presidencial”.

El desempeño de los fondos D y E se explica por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y de los instrumentos de renta fija extranjeros. “Al respecto, se registra una caída en los activos de renta fija internacional, donde el índice LEGATRUU cae -0,86%; mientras que a nivel local se observa una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital”.

Acumulado en 2025

Ciedess destacó que “en lo que va de 2025, enero a noviembre, se aprecian resultados positivos para todos los multifondos".

Agregó que los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registran retornos de 13,59% y 12,25% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presenta un alza de 11,68%.

Por su parte, los fondos más conservadores obtienen ganancias de 10,27% el Tipo D y 8,44% el Tipo E. El fondo E mostraría su mejor retorno acumulado para el período enero-noviembre desde su creación, mientras que para los fondos A, B, C y D sería su mayor resultado desde 2019, agregó Ciedess.