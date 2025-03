Rafael Donoso, socio de SoyFocus: “Se abre una oportunidad (en la industria de AFP) que antes no teníamos. Lo estamos analizando muy en serio”

El 18 de octubre de 2019 no solo quedará grabado en los libros de historia por ser el inicio del estallido social, sino que también estará presente en la memoria de SoyFocus como el día en que la AGF inició sus operaciones de la mano de los exSantander Francisco Errandonea, Rafael Donoso y Eugenio Cisternas.

Luego se sumó el cuarto socio, Federico Delgado. Hoy, a poco más de cinco años de su ingreso al mercado, 26.700 personas invierten con ellos y suman US$ 110 millones en fondos bajo administración.

Si bien dentro de los productos que ofrece SoyFocus está el ahorro previsional voluntario, con la reforma de pensiones que despachó el Congreso en enero se abrió el espacio para entrar al negocio de ahorro obligatorio.

“(Cómo quede) el régimen de inversiones es clave (...) Probablemente falta un año para esa definición, pero es bien relevante para nosotros de cara a evaluar bien el producto que vamos a poder ofrecer a las personas”.

En entrevista con DF, el socio fundador de SoyFocus, Rafael Donoso, reveló que están evaluando ingresar a este negocio y adelantó las claves que serán determinantes para tomar la decisión.

- ¿Ve espacios para ingresar al negocio?

- Sí, se abren ciertos espacios y se rebajan algunas barreras o se hace mucho más liviano poder entrar a competir a la industria.

- Como el encaje...

- El encaje es una. Todas las labores de backoffice, que las puede proveer el Instituto de Previsión Social (IPS), también es otra. Obviamente que hay que evaluar -si es que uno quisiera entrar-, qué cosas son core (del negocio) y cuáles no lo son.

En SoyFocus tomamos la decisión de que queremos analizar en serio este tema. Se abre una oportunidad que antes como AGF -con un giro súper restringido- no teníamos. Entonces sí, lo estamos mirando muy en serio.

Se abre un espacio para que podamos entrar a innovar, pero no nos interesa entrar para hacer lo mismo que el resto. (...) Hay mucho espacio para innovar, presentar la información a los clientes de forma atractiva y educar a las personas para que tomen las riendas de su futuro financiero.

- ¿La licitación del stock es una oportunidad para ingresar?

- Es un atractivo, pero nuestra visión es que el proyecto se tiene que sustentar sin ganar la licitación de stock. O sea, si no se sustenta creciendo de forma orgánica probablemente no vamos a entrar. Si es que esto depende exclusivamente de ganarse la licitación para que sea rentable, no estamos interesados.

Implementación

- En materia de la implementación, ¿qué cosas les interesa poder despejar?

- Entender bien cuáles son los costos de todas las funciones que se pueden externalizar y de eso va a depender que tomemos la decisión de internalizar algunas.

Nos gusta internalizar ciertas cosas. Nos sentimos cómodos desarrollando sistemas tecnológicos que permitan operación masiva y con altos niveles de escalabilidad. Hoy lo hacemos, tenemos nuestro propio core que administra nuestras inversiones, no lo tenemos externalizado. Funciona bien y nos permite cumplir con todos los estándares regulatorios.

Pero si a lo mejor, en algún grado, nos puede interesar externalizar una parte y sería súper bueno que estuviera por servicios individuales y no sea todo lo del IPS por un paquete.

Régimen de inversiones

- ¿Qué funciones cree que debiesen externalizar?

- Hay una serie de funciones que cumplen las AFP, como el pago de pensiones, la recaudación de las cotizaciones, el cálculo de las pensiones, que se pueden externalizar y las puede empezar a desarrollar el IPS.

El decreto supremo que se emita entre el Ministerio del Trabajo y de Hacienda es súper relevante porque nos va a permitir ponerle números a la evaluación.

- En temas técnicos, ¿cuáles lo mantienen más atento?

- El régimen de inversiones, sin duda, es el más importante. Todos los otros temas de comisiones quedaron bien definidos en el proyecto y está súper claro cómo van a ser, pero el régimen de inversiones es clave.

Hemos sido exitosos como SoyFocus en poder construir buenos productos financieros para personas que tengan una súper buena combinación riesgo-retorno y eso es una filosofía, una forma de estructurar las carteras y una metodología que hemos construido, que es inhouse y que obviamente nos interesaría que la pudiésemos replicar de la mejor forma posible.

Probablemente, falta un año para esa definición, pero es bien relevante para nosotros de cara a evaluar bien el producto que vamos a poder ofrecer a las personas.

- ¿Qué características debiese tener el régimen de inversiones? ¿Supervisión basada en riesgos más que límites?

- Buscamos la mejor combinación riesgo-retorno con ciertos límites para cada una de las carteras y somos medio agnósticos a las clases de activos que hay detrás.

Tiene que ser un pilar fundamental del sistema el que no te imponga restricciones demasiado rígidas en términos de geografía, clases de activos, etc. Que sea más bien enfocado en niveles de riesgo máximo y eso es lo razonable también pensando en la implementación de los nuevos fondos generacionales.