Minera Pampa Camarones, que se abrió en este mercado en noviembre, propondrá aumento de capital por US$ 4,6 millones

A poco más de ocho meses de abrirse en la Bolsa de Santiago a través de ScaleX con un 7,2% de la propiedad, Pampa Camarones, compañía minera controlada por Minería Activa de LarrainVial, propondrá a sus accionistas un aumento de capital.

Según informaron a través de un hecho esencial al mercado, la empresa someterá a votación el 13 de agosto una inyección de capital por más de US$ 4,6 millones, a través de una emisión primaria entre sus actuales accionistas.

De acuerdo con el documento, buscarán “aumentar el capital de la sociedad, en la suma de US$ 4.680.000, mediante la emisión de acciones de pago y su colocación a un precio no inferior a US$ 40 por acción, o aumentar el capital en los términos que determine la junta (extraordinaria de accionistas)”.

Desde su apertura a través del programa Scalex, la acción de Pampa Camarones ha subido 22%, a US$ 52 por papel.

Salida a bolsa

En su oferta pública inicial de títulos, realizada a finales de noviembre de 2023, Pampa Camarones recaudó US$ 5 millones mediante la colocación del 7,2% de la propiedad en un total de 118.565 acciones. La emisión se hizo a US$ 42,8 por papel.

Según precisaron en la apertura, lo reunido se utilizaría para la primera etapa de una campaña de exploración en el yacimiento de cobre Pampa Camarones -n la Región de Arica y Parinacota-, de manera de encontrar 4 millones de toneladas de reservas que permitirán ampliar la vida útil de la compañía hasta 2036.

Adicionalmente, consolidaron la propiedad minera de Ciclón-Exploradora, proyecto polimetálico de alta ley ubicado en la comuna de Taltal.

“Lo más destacado de nuestro segundo trimestre fue el descubrimiento de mineralización polimetálica de alta ley en las áreas de San Carlos y Portezuelo de nuestro Proyecto Ciclón-Exploradora”, destacó el gerente general de Pampa Camarones, Robert Mayne-Nicholls, en su último informe trimestral a sus inversionistas.