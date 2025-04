Las bolsas globales intentan rebotar tras el lunes negro por la guerra comercial

El cobre subía 2%, hasta los US$ 4,27 por libra, mientras que el petróleo ganaba 1%, hasta los US$ 65 por barril.

Luego de tres jornadas con pérdidas históricas, las bolsas mundiales trataban de respirar en medio de la guerra comercial. Pese a que China endureció el tono contra Estados Unidos y prometió “luchar hasta el final”, los analistas entendían que las negociaciones abiertas por Japón, Corea de Sur y Vietnam para reducir los aranceles mutuos con EEUU entregaban una luz de esperanza. La guerra comercial ya mostraba sus primeras consecuencias en la economía real. Según Bloomberg, el gobierno chino instaba al gigante del fast-fashion Shein a que paralizara sus planes para trasladar producción fuera de China, en una señal de que el proteccionismo predominará en adelante las decisiones corporativas.

Las bolsas asiáticas cerraban hoy con ganancias moderadas, encontrando los primeros soportes desde que Trump anunció la ola de tarifas. China y Hong Kong ganaban en torno al 2%, mientras el Nikkei japonés terminaba la jornada con un salto del 6%, alimentado por la confirmación de que diplomáticos nipones ya negocian con sus pares estadounidenses.

De todas formas, la recuperación era frágil y la volatilidad era la regla. En Europa las bolsas subían entre 1% y 2% luego de que Bruselas anunciara su primera represalia oficial: 25% de aranceles para productos estadounidenses, dejando afuera a algunos ítems sensibles como el bourbon, lo que era interpretado por los analistas como una señal de que la puerta sigue abierta para negociar por parte de la Comisión Europea.

Los futuros americanos también estaban en verde, con la ilusión de dejar atrás el lunes negro. En solo tres días las bolsas mundiales perdieron valor por el equivalente de la mitad del PIB de la Unión Europea, y algunos analistas apostaban a que a este nivel se gatillarán compras. El Dow Jones apuntaba a una apertura con un alza de 1,5%. El índice de volatilidad del S&P 500, el VIX, superaba los 60 puntos, el nivel más alto desde el inicio de la pandemia, aunque se moderaba algo avanzada la jornada.

La volatilidad le daba combustible al oro, activo refugio de los inversionistas ante posibles nuevas caídas. La onza rebotaba 1,5%, hasta los US$ 3.018. Por su parte, el cobre subía 2%, hasta los US$ 4,27 por libra, mientras que el petróleo ganaba 1%, hasta los US$ 65 por barril. Un punto de especial preocupación para los mercados petroleros es la creciente tensión comercial entre China y Estados Unidos, que pueda frenar el crecimiento e incluso llevar a recesión a grandes potencias, mermando el consumo de petróleo.

