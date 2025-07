Wall Street apunta a un respiro tras máximo histórico, mientras el dólar profundiza su caída y da impulso al cobre

El Senado estadounidense está por cumplir una sesión de 24 horas consecutivas. Los republicanos intentan aprobar hoy la reforma tributaria y fiscal de la Casa Blanca. El mercado sigue la votación con atención, y una nueva caída del dólar parece indicar que hay un consenso de que Donald Trump logrará que se apruebe su megaproyecto fiscal.

La divisa estadounidense cae otro 0,36%, tras haber cerrado el primer semestre con una caída de casi 11%. Se trata del peor inicio de año para el dólar desde 1973.

La reforma recorta impuestos por unos US$ 4,5 billones, e incluye la eliminación de subsidios y otras reformas como disposiciones para Medicaid. Sin embargo, los recortes no son suficientes, y se calcula que la reforma sumará unos US$ 3,3 billones al déficit estadounidense en la próxima década.

Elon Musk acusa que el proyecto de Trump agrava “la esclavitud de la deuda” y amenaza con retirar el financiamiento a los republicanos y fundar un tercer partido político “para representar al 80% en el centro”.

Las acciones de Tesla caen casi 5% antes de la apertura, después de que Trump amenazara con revisar y suspender todos los subsidios y ayudas recibidas por las empresas de Musk.

La caída en la acción de Tesla sirve de freno para el Nasdaq y el S&P500. Ambos índices se encaminan a una apertura en rojo, tras haber marcado niveles récord ayer. También en Asia y Europa dominan las caídas moderadas.

El mercado tiene la mirada puesta -además- en las negociaciones comerciales. Bloomberg reporta que la UE habría ofrecido a Trump aceptar un arancel general de 10% a sus productos, a cambio de tarifas más bajas a los productos farmacéuticos, semiconductores, aviones, alcohol y otros sectores clave.

Mientras, reportes apuntan a nuevos problemas en las negociaciones con Japón. Trump criticó a través de su red social las bajas importaciones de Japón de arroz estadounidense. Japón responde esta mañana que no está dispuesto a sacrificar a su sector agrícola.

El cobre también se ve influenciado por la incertidumbre arancelaria. El precio del metal en el Comex sube 2,4% a US$5,15 por libra. El mercado del cobre está experimentando una acumulación de envíos a EEUU, en adelanto a una posible tarifa de 25% sobre el metal. La caída del dólar también da impulso al precio del metal.

Diario Financiero abre su edición con una amplia cobertura de los movimientos en el oficialismo tras la elección de Jeanette Jara como su carta presidencial. En la portada se destaca el voto de la Cámara de Diputados para dejar sin efecto el acuerdo entre Codelco y SQM.

