Conectará al Gran Concepción: Viaducto Chacabuco supera 83% de avance y prepara entrega para junio
El proyecto por $ 28 mil millones debió enfrentar un nuevo ajuste administrativo. Su operación permitirá fortalecer la conexión logística con la Provincia de Arauco y descongestionar las rutas de la ciudad.
En junio debieran ser entregadas las obras de conexión del Viaducto Chacabuco en Concepción, infraestructura cuyo costo fiscal bordea los $ 28 mil millones y que registra un 83% de avance. La obra es considerada estratégica para la economía del Biobío, pues permitirá optimizar el flujo logístico y comercial entre la Provincia de Arauco, la comuna de San Pedro de la Paz y el eje de negocios de la capital penquista, descongestionando los puentes Llacolén y Juan Pablo II.
Los trabajos, a cargo de la empresa Besalco, se concentran en el asfaltado de la superestructura y terminaciones de seguridad.
Ajustes
El seremi de Obras Públicas en Biobío, Hugo Cautivo, explicó que las modificaciones llevaron a establecer cambios del convenio en el contrato. "Tenemos ya aprobado recientemente lo que es el proyecto de iluminación; hubo que hacer una modificación importante porque hubo un cambio normativo, así que se establecieron todas las coordinaciones necesarias con la municipalidad y los organismos pertinentes", detalló.
Cautivo confirmó que, al destrabar estos permisos, la fase final de iluminación iniciará en marzo. "Hoy día estamos trabajando tanto en lo que es el ramal 3 de conexión con Costanera, como en el estribo de salida del viaducto hacia la avenida Prat con proyección hacia la avenida Chacabuco", agregó.
Urbanismo
Más allá de la conectividad vial, el MOP busca que la inversión genere un efecto positivo en el desarrollo urbano de las riberas norte y sur del Biobío, a través de la incorporación de obras de paisajismo, saneamiento y un anfiteatro en San Pedro de la Paz, obras que están siendo ejecutadas.
"No es solo lo que nos preocupa en materia de conectividad para los vehículos, sino también lo que va a significar en aporte al desarrollo tanto en la ciudad de San Pedro como en Concepción. (...) Todo lo que son también estándares en materia de desarrollo de ciudad, como veredas y caleteras de servicio que están paralelas al viaducto".
