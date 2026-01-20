¿Cuántos más? Comienza megaoperativo para la búsqueda e identificación de víctimas fatales de los incendios
El Jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante Edgardo Acevedo, junto al general de Carabineros, Renzo Miccono, confirmaron el cierre de los accesos directos al eje Penco-Lirquén-Punta de Parra para todo vehículo que no pertenezca a residentes o servicios de emergencia.
Hasta ahora, la lista oficial de fallecidos en los incendios de Biobío y Ñuble asciende a 20, pero las autoridades y expertos concuerdan en que, dadas las características y dimensiones de la tragedia, es probable que ese número sea bastante mayor.
Esta triste contabilidad ya comenzó, luego de que este martes se iniciara un gran operativo de búsqueda e identificación de víctimas fatales en las zonas más afectadas por los incendios en los sectores de Lirquén y Punta de Parra, Región del Biobío. El rastreo, liderado por el por el Servicio Médico Legal (SML), la Fiscalía y las policías obligó a restringir y desviar el tránsito por la ruta costera que une Penco y Tomé.
Mientras se realicen las labores de búsqueda, el jefe de la Defensa Nacional en Biobío, cotraalmirante Edgardo Acevedo, indicó que se prohíbe el ingreso a civiles y voluntarios espontáneos a la “zona de exclusión”, comprendida en Lirquén y Punta de Parra para no entorpecer las labores forenses y de seguridad.
Así, el flujo vehicular hacia Tomé, tanto de ayudas como de particulares, deberá realizarse obligatoriamente por la Ruta 158, que conecta un tramo de la Ruta del Itata con la localidad de Rafael.
El gobernador Regional del Biobío, Sergio Giacaman, explicó además que el operativo e ingreso de donaciones para este perímetro deberá gestionarse a través del Gobierno Regional.
