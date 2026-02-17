Comercio minorista cierra 2025 con disparidad regional y CNC anticipa un repunte de hasta 3% este año

El gremio destacó la incidencia del fin de semana electoral en la antesala de Navidad y advierte que, para consolidar la recuperación en 2026, se requiere traspasar la menor incertidumbre macroeconómica al bolsillo de los consumidores.

Resultados dispares a nivel nacional mostró el comercio minorista. Según el índice que elabora mensualmente la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las ventas presenciales en las regiones de Valparaíso, Biobío y La Araucanía registraron movimientos sensibles a factores coyunturales durante diciembre, evidenciando que “2025 fue un período de crecimiento moderado, marcado por una demanda interna que avanza gradualmente y con alta sensibilidad a factores de corto plazo”.

De norte a sur, la Región de Valparaíso logró desmarcarse de la tendencia negativa con un alza del 4,2% real anual en el último mes del año. Biobío en tanto, apenas logró un avance marginal del 0,7%, mientras que La Araucanía entró en terreno negativo con una contracción del 3,2%.

explicó que el desempeño de diciembre estuvo marcado por el factor electoral.“El cierre del comercio el domingo de la elección presidencial, en la antesala de Navidad, limitó la operación del sector en uno de los fines de semana más relevantes para las ventas, incidiendo en el resultado del mes en términos anuales”.

El “turismo de compras” desde Argentina impactó positivamente tanto a Valparaiso como a La Araucanía, cuya base de 2024 y el primer semestre de 2025, evitó una mayor desaceleración en el sur, imponiéndose en ventas como la de productos de electrónica.

Proyecciones 2026

Para este año, las proyecciones de la CNC apuntan a que el comercio minorista presencial podría crecer en torno a un 2% y 3% real, apoyado por condiciones financieras más holgadas ante la baja de la Tasa de Política Monetaria (TPM).

Sin embargo, Bernardita Silva explica que si bien las confianzas de los consumidores han mostrado una leve recuperación, “esta mejora responde principalmente a una mejor percepción sobre la situación económica del país, mientras la evaluación de la situación personal y la disposición a comprar se mantienen más contenidas”.

Esto sugiere que el impulso será acotado. "Aunque existe menor incertidumbre macro, todavía no se consolida un escenario de mayor holgura financiera en los hogares", señaló la ejecutiva, apuntando a un mercado laboral que aún muestra una recuperación lenta y alta informalidad.

El desafío, concluye el gremio, será pasar de impulsos transitorios a una recuperación basada en una demanda interna estructural.

Detalles regionales

En el análisis del comportamiento local, la Región de Valparaiso fue la que experimentó el mayor dinamismo, consolidando 2025 como un año positivo, con un crecimiento acumulado del 5,2% real. En diciembre, el motor fue el rubro de Vestuario, que se disparó un 11,6%, seguido por Línea Hogar (8,5%) y Calzado (6,0%). Por el contrario, Muebles y Artefactos Eléctricos mostraron caídas o estancamiento.



El presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), Javier Torrejón, se refirió al desempeño del sector y advirtió que la recuperación muestra señales de avance, aunque con matices según rubro. “En diciembre, el impulso estuvo claramente en categorías vinculadas al consumo personal y del hogar, esto demuestra que la recuperación avanza, pero de manera selectiva y con decisiones de gasto más prudentes por parte de los hogares".



Asimismo, el dirigente advirtió que los próximos meses estarán marcados por factores macroeconómicos clave y que el comercio regional aún enfrenta un escenario desafiante.

"Hacia adelante, el desempeño del sector estará condicionado por la evolución del empleo, los ingresos y la capacidad de consumo de los hogares en la región. Si bien se observan condiciones financieras algo más favorables a nivel nacional y una leve mejora en las expectativas, el principal desafío será consolidar una recuperación basada en fundamentos más estructurales que estacionales, fortaleciendo así el dinamismo propio del comercio regional.”

La situación en el Biobío reflejó un consumo contenido. El alza de diciembre fue apenas del 0,7%, llevando al comercio regional a cerrar el año con un escueto crecimiento acumulado del 1,0%. Si bien Vestuario (9,4%) y Calzado (5,8%) mostraron dinamismo, este fue contrarrestado por fuertes caídas en Artefactos Eléctricos (-7,7%) y la Línea Tradicional de Supermercados (-3,6%).

De acuerdo al análisis de la CNC, La Araucanía fue la región afectada en el cierre del año. La caída del 3,2% en diciembre confirma una tendencia de "más a menos" durante el ejercicio, aunque logró cerrar el 2025 con un saldo anual positivo de 2,9%. El impacto de la menor llegada de turistas argentinos se sintió con fuerza en Artículos Eléctricos, que se desplomó un 12% en diciembre tras 15 meses previos de alzas. Asimismo, Muebles cayó un 11,5% y Supermercados un 6,3%.