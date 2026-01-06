Corma emite dura condena: brigadistas fueron atacados con armas de fuego mientras combatían incendio en Curanilahue

El incidente registrado este martes en el predio Plegarias de Empresas Arauco, afectó a dos brigadas nocturnas que, mientras contenían un incendio forestal, fueron amedrentadas con disparos a escasos metros del área en que operaban, lo que obligó a los equipos a suspender las faenas

La Corporación Chilena de la Madera (Corma) emitió una dura declaración este martes condenando un nuevo episodio de violencia rural en la Región del Biobío, en el que brigadistas forestales fueron atacados con disparos mientras combatía un incendio activo en la comuna de Curanilahue.

El incidente, registrado durante la madrugada de este martes, en el predio Plegarias de Empresas Arauco, afectó a dos brigadas nocturnas que, mientras contenían un incendio forestal, fueron amedrentadas con disparos a escasos metros del área en que operaban, lo que obligó a los equipos a suspender las faenas para resguardarse en una zona segura.

"Hechos extremadamente graves"

El presidente nacional de Corma, Rodrigo O'Ryan, calificó los hechos como "extremadamente graves, porque ponen en riesgo directo a las brigadas forestales que están protegiendo a las comunidades y al entorno", reforzando el rol equipos de emergencia y una nueva variable de vulnerabilidad a la que están expuestos durante la operación.

En esa línea, enfatizó que atacar a quienes combaten siniestros "es inaceptable y debilita la capacidad de respuesta frente a emergencias que afectan directamente a las comunidades y a toda la zona", haciendo un llamado a dimensionar el impacto de la violencia en la seguridad pública.

Tras el incidente, personal de Carabineros de Curanilahue se constituyó en el lugar para recabar antecedentes y asegurar el perímetro. Mientras que Arauco confirmó que tomará acciones legales contra quienes resulten responsables, sumándose a la preocupación gremial por la escalada de violencia que afecta la continuidad operacional y la seguridad de los trabajadores en la zona.

Alerta Roja

El atentado en Curanilahue se da en medio de una Alerta Roja por Calor Extremo para toda la Región del Biobío, decretado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), medida que inicialmente rige hasta el sábado 10 de enero, periodo en el que se pronostican temperaturas que podrían alcanzar peaks de entre 34° C y 36° C en los valles y la precordillera, mientras que en la Cordillera de la Costa los registros se mantendrán sostenidamente sobre los 31° C.

Desde Senapred recordaron que la Alerta Roja faculta a la autoridad para movilizar todos los recursos de emergencia necesarios y disponibles para mantener un refuerzo de la vigilancia y monitoreo frente a la alta vulnerabilidad de la zona. “Esta decisión busca asegurar una capacidad de respuesta inmediata ante eventuales desastres, considerando que este evento de calor extremo agudiza significativamente la amenaza de incendios forestales, manteniéndose en paralelo la Alerta Temprana Preventiva regional por dicho riesgo”.