Corma emite dura condena: brigadistas fueron atacados con armas de fuego mientras combatían incendio en Curanilahue
El incidente registrado este martes en el predio Plegarias de Empresas Arauco, afectó a dos brigadas nocturnas que, mientras contenían un incendio forestal, fueron amedrentadas con disparos a escasos metros del área en que operaban, lo que obligó a los equipos a suspender las faenas
Noticias destacadas
La Corporación Chilena de la Madera (Corma) emitió una dura declaración este martes condenando un nuevo episodio de violencia rural en la Región del Biobío, en el que brigadistas forestales fueron atacados con disparos mientras combatía un incendio activo en la comuna de Curanilahue.
El incidente, registrado durante la madrugada de este martes, en el predio Plegarias de Empresas Arauco, afectó a dos brigadas nocturnas que, mientras contenían un incendio forestal, fueron amedrentadas con disparos a escasos metros del área en que operaban, lo que obligó a los equipos a suspender las faenas para resguardarse en una zona segura.
"Hechos extremadamente graves"
El presidente nacional de Corma, Rodrigo O'Ryan, calificó los hechos como "extremadamente graves, porque ponen en riesgo directo a las brigadas forestales que están protegiendo a las comunidades y al entorno", reforzando el rol equipos de emergencia y una nueva variable de vulnerabilidad a la que están expuestos durante la operación.
En esa línea, enfatizó que atacar a quienes combaten siniestros "es inaceptable y debilita la capacidad de respuesta frente a emergencias que afectan directamente a las comunidades y a toda la zona", haciendo un llamado a dimensionar el impacto de la violencia en la seguridad pública.
Tras el incidente, personal de Carabineros de Curanilahue se constituyó en el lugar para recabar antecedentes y asegurar el perímetro. Mientras que Arauco confirmó que tomará acciones legales contra quienes resulten responsables, sumándose a la preocupación gremial por la escalada de violencia que afecta la continuidad operacional y la seguridad de los trabajadores en la zona.
Alerta Roja
El atentado en Curanilahue se da en medio de una Alerta Roja por Calor Extremo para toda la Región del Biobío, decretado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), medida que inicialmente rige hasta el sábado 10 de enero, periodo en el que se pronostican temperaturas que podrían alcanzar peaks de entre 34° C y 36° C en los valles y la precordillera, mientras que en la Cordillera de la Costa los registros se mantendrán sostenidamente sobre los 31° C.
Desde Senapred recordaron que la Alerta Roja faculta a la autoridad para movilizar todos los recursos de emergencia necesarios y disponibles para mantener un refuerzo de la vigilancia y monitoreo frente a la alta vulnerabilidad de la zona. “Esta decisión busca asegurar una capacidad de respuesta inmediata ante eventuales desastres, considerando que este evento de calor extremo agudiza significativamente la amenaza de incendios forestales, manteniéndose en paralelo la Alerta Temprana Preventiva regional por dicho riesgo”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
Exsenador Girardi explica el inédito modelo del Congreso Futuro que reúne a políticos, académicos y científicos para anticiparse a escenarios
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro contó cómo fueron construyendo un ecosistema en torno a la ciencia y tecnología que hoy incluye dos comisiones en el Congreso, a la propia FEF, Proyecta Chile 2050 y una cartera de proyectos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete