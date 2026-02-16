Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Los Lagos Empresas
Empresas

Invermar activa plan de contingencia tras pérdida de 283 toneladas de salmones por bajas de oxígeno en Chiloé

La salmonicultora reportó la afectación del 10% de su centro Traiguén 2 en la comuna de Quinchao. La mortalidad está siendo trasladada a una planta reductora bajo la supervisión de Sernapesca.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Lunes 16 de febrero de 2026 a las 15:47 hrs.

muertes Salmones Los Lagos regiones empresas
<p>Invermar activa plan de contingencia tras pérdida de 283 toneladas de salmones por bajas de oxígeno en Chiloé</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Pedro Lea-Plaza, el abogado y amigo de Kast que llegaría a dirigir el Servicio Civil
2
Empresas

Fallece el abogado Carlos Cortés, integrante del directorio de Blanco y Negro
3
Empresas

Hasta paseos en helicóptero: el nuevo modelo inmobiliario que el Grupo Cummins probará en La Dehesa
4
Empresas

Portazo judicial a Enaco: rechazan suspender nuevo plan regulador de Lo Barnechea
5
DF MAS

Mosa vs Cencosud: la batalla judicial por el terreno más codiciado de Puerto Varas
6
Empresas

IRC Inmobiliaria anuncia inversiones por US$ 160 millones: habla de un “contexto más auspicioso”
7
DF MAS

El negocio “de oro” de los Solari Donaggio en Brasil
8
DF LAB

Los planes de Robomotic, la empresa que diseña y fabrica drones en Chile, para aumentar su portafolio
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete