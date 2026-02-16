MOP adjudica a Grupo Costanera ejecución de US$ 600 millones para doble vía a Chiloé

La primera concesión vial del archipiélago mejorará 126 kilómetros de Ruta 5 Sur. Las obras, que incluyen un nuevo puente sobre el río Pudeto y la mantención del Bypass de Castro, comenzarían en 2028.

El ministerio de Obras Públicas (MOP) oficializó la adjudicación de la Ruta 5 en el tramo Chacao-Chonchi al Grupo Costanera SpA. La ejecución de las obras, que comenzarían en 2028, marcarán un hito como la primera concesión vial en la Isla Grande, con una inversión US$ 600 millones para mejorar 126 kilómetros de carretera.

El proyecto busca elevar los estándares de seguridad en la ruta y potenciar la conectividad interna y continental de la isla. Así, el tramo concesionado se extiende desde el futuro Puente Chacao hasta el acceso norte a Chonchi e incluye obras como un nuevo puente sobre el río Pudeto, además otros seis adicionales a lo largo de la ruta, 14 enlaces desnivelados, 40 pasarelas y 15 kilómetros del bypass a Castro. A nivel de servicio, se ejecutarán mejoras sustantivas como la ampliación de bermas, 41 kilómetros de calles auxiliares, iluminación y paisajismo.

Asimismo, el diseño integra un fuerte componente ambiental mediante siete corredores ecológicos para fauna silvestre. Este esfuerzo se alinea con una visión de largo plazo para la isla, complementándose con el estudio del tramo Chonchi–Quellón adjudicado en junio de 2025.

La ministra del MOP, Jessica López, valoró el cumplimiento del "compromiso presidencial", destacando el impacto en la calidad de vida y el desarrollo de la zona austral. Por su parte, Claudio Soto, director general (s) de Concesiones, recalcó que esto "elevará el estándar de seguridad y fortalecerá el intercambio comercial" en el archipiélago.

Experiencia en carreteras

Grupo Costanera, de Mundys y el fondo canadiense CPPIB, se ha consolidado como un actor relevante en la infraestructura pública local desde su debut en 2000 con la autopista Costanera Norte. Actualmente, la firma gestiona una red de cinco rutas operativas que suman más de180 kilómetros, como Vespucio Sur, Radial Nororiente y el Acceso Vial al Aeropuerto “Arturo Merino Benítez” en la Región Metropolitana, además de la Ruta Litoral Central en la Región de Valparaíso.

La concesión en Chiloé se suma a la cartera de proyectos que la compañía mantiene en construcción, entre ellos el cierre del anillo Américo Vespucio Oriente, el nuevo Acceso Norte al Aeropuerto de Santiago y la conexión vial entre las Rutas 78 y 68, sumando ahora a su portafolio la doble vía en la Isla Grande de Chiloé.