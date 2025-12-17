Alcalde de Puerto Montt exige Seremi de Ciencia exclusiva para Los Lagos para potenciar impulso tecnológico de la región

Rodrigo Wainraihgt, que ha cuestionado que la elevada sobredotación del municipio frena su apuesta por agilizar la operación de la administración comunal, proyecta completar 115 despidos en diciembre.

Para Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, su aspiración de transformar a la capital de la Región de Los Lagos en una "smart city" enfrenta un obstáculo estructural inmediato: el peso de su propia maquinaria administrativa.

En entrevista con DF Regiones el jefe comunal abordó la delicada situación financiera del municipio, revelando que la entidad opera con una dotación total de 9.100 funcionarios, lo que arroja una tasa de 33 empleados por cada 1.000 habitantes. Una cifra que califica de "exuberante" y desproporcionada en comparación al promedio nacional, heredada de una gestión anterior que hoy mantiene a exdirectivos bajo investigación.

"Nos encontramos con una realidad paupérrima, sin procesos internos y donde se había creado una maquinaria para defraudar al fisco", señala Wainraihgt.

Ante esto, el edil confirmó que el plan de intervención ya está mostrando sus primeros números duros en el objetivo de reducir la planilla. "A la fecha ya se han concretado 94 desvinculaciones, a las que se sumarán otras 21 que terminarán ahora en diciembre", detalló el alcalde, totalizando 115 desahucios en esta primera etapa.

La estrategia apuesta por una auditoría de gestión y digitalización de procesos para racionalizar la estructura. "Tenemos que determinar técnicamente si efectivamente necesitamos esa cantidad de gente o menos", sentenció, reconociendo las trabas administrativas para remover al personal de planta, pero confirmando que el proceso de desvinculaciones continuará.

Plan de obras públicas

Pese al lastre operativo, la administración busca reactivar la economía local mediante un agresivo plan de obras públicas. Wainraihgt destacó un salto en la eficiencia de la gestión de proyectos: la cartera municipal propia (proyectos diseñados por el municipio con recomendación social, RS) se cuadruplicó, pasando de $ 2 mil millones a $ 8 mil millones en el último año.

Este aumento en la capacidad de gestión ha permitido apalancar una inversión sectorial total cercana a $ 160 mil millones para la comuna —sumando fondos del Gobierno Regional y ministerios—, cifra histórica que busca dinamizar el empleo y la infraestructura local. Además, anunció un fast track en alianza con la Cámara Chilena de la Construcción para agilizar permisos a privados.

Esquema birregional

En paralelo al ordenamiento interno, Wainraihgt presiona al Gobierno Central para terminar con la administración birregional de la Seremi de Ciencia, compartida hoy con Los Ríos.

Su argumento apunta a la competitividad: "El dato mata al relato. Los Lagos exporta cerca de US$ 7 mil millones anuales, principalmente por la industria del salmón, mientras que Los Ríos bordea los US$ 608 millones. Son 11 veces menos, pero la gestión científica se hace desde allá".

El alcalde sostiene que la ausencia de una oficina de la Seremi en la región se traduce en un nulo apoyo estatal, dificultando la articulación y el avance de iniciativas de innovación como el futuro Centro Tecnológico de Economía Circular (con inversión de US$ 17 millones). A esto suma el escenario de la industria acuícola —que inyecta US$ 1.500 millones en servicios a las PYME locales—, a las cuales califica como "asfixiadas por el exceso de normativa" y dice que requieren de una autoridad científica presente para subsanar dicha situación.

Viaje a Israel

Para reforzar esta visión, defiende la importación de modelos extranjeros: tras su gira a Israel —de donde trajo el modelo de gobernanza para "Innova Puerto Montt"—, ya prepara un viaje a Shenzhen (China) para abril de 2026. "Shenzhen pasó de ser una caleta en 1965 a una capital tecnológica. Ese es el norte, pero requiere un Estado presente y un municipio eficiente", concluyó.