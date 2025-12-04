Tecno Fast invierte US$ 15 millones en su primera planta en Puerto Varas y prevé aumentar su capacidad productiva en hasta 25%

Las nuevas instalaciones, las primeras de la empresa en regiones, permitirán fabricar 400 módulos anuales. El recinto busca abastecer la demanda habitacional e industrial desde Concepción hasta Punta Arenas

Con una inyección de capital de US$ 15 millones, el Grupo Tecno Fast, concretó un paso clave en su estrategia de expansión nacional al inaugurar su nueva planta de construcción modular automatizada en Puerto Varas, Región de Los Lagos.

Este hito marca la llegada de la primera fábrica de la compañía al sur de Chile, sumándose a las tres que ya operan en la Región Metropolitana (Lampa, Colina y Los Libertadores). Según lo informado por la empresa, la nueva infraestructura permitirá aumentar entre 20% y 25% su capacidad de producción total, con una meta de fabricación de 400 módulos al año.

El recinto, ubicado en el kilómetro 1.069 de la Ruta Sur, cuenta con una superficie de 4,44 hectáreas, de las cuales 2,88 ya están operativas, y generará cerca de 100 empleos directos e indirectos. La localización responde a un objetivo logístico estratégico: agilizar los tiempos de respuesta y ofrecer soluciones constructivas adaptadas al clima para el mercado habitacional y productivo en la macro zona sur, abarcado desde Concepción hasta Punta Arenas.

Cristian Goldberg, gerente general de Tecno Fast Chile, destacó la relevancia de esta apertura para la operación de la firma. “Instalarnos en Puerto Varas nos posiciona estratégicamente para atender la demanda que existe en el sur del país, mejorando nuestra capacidad operativa, agilizando los tiempos de respuesta y entregando soluciones adaptadas a las necesidades de la zona. Con esta planta, estamos impulsado la conformación de un nuevo polo de desarrollo para la construcción modular, avanzando hacia un modelo más eficiente y sostenible”, señaló el ejecutivo.

Tecnología y foco en vivienda social

La planta destaca por ser la única certificada en la región para construcción industrializada y por incorporar tecnología BIM (Building Information Modeling), lo que permite la gestión digital integral de los proyectos.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien encabezó la inauguración junto a las autoridades locales y gremiales, valoró el impacto de la inversión privada en la política pública habitacional. “Lo más importante es que aquí se está creando una nueva industria para la fabricación de viviendas destinadas a sectores de bajos ingresos (…) Lo relevante es que ahora se incorpora para viviendas de interés público y programas sociales”, afirmó el secretario de Estado, añadiendo que la capacidad productiva potencial del sector ya alcanza las 25 mil viviendas anuales.

En este sentido, el primer proyecto que saldrá de esta línea de producción será el conjunto habitacional “La Chacra” en Castro, Chiloé. Se trata del proyecto de vivienda social más grande de la capital provincial, que beneficiará a 600 familias mediante la fabricación de 704 módulos equivalentes a 22 torres de departamentos.

Sostenibilidad

La operación de la planta integra diversas líneas de negocio, incluyendo Tecno Panel (viviendas sociales), Tecno Fast Rental y el área industrial logística. En términos de sostenibilidad, la compañía adelantó que para 2026 se contempla la instalación de 400 paneles solares en el recinto, como parte de la estrategia de eficiencia energética orientada a la autosuficiencia de sus operaciones.