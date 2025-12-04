Tecno Fast invierte US$ 15 millones en su primera planta en Puerto Varas y prevé aumentar su capacidad productiva en hasta 25%
Las nuevas instalaciones, las primeras de la empresa en regiones, permitirán fabricar 400 módulos anuales. El recinto busca abastecer la demanda habitacional e industrial desde Concepción hasta Punta Arenas
Noticias destacadas
Con una inyección de capital de US$ 15 millones, el Grupo Tecno Fast, concretó un paso clave en su estrategia de expansión nacional al inaugurar su nueva planta de construcción modular automatizada en Puerto Varas, Región de Los Lagos.
Este hito marca la llegada de la primera fábrica de la compañía al sur de Chile, sumándose a las tres que ya operan en la Región Metropolitana (Lampa, Colina y Los Libertadores). Según lo informado por la empresa, la nueva infraestructura permitirá aumentar entre 20% y 25% su capacidad de producción total, con una meta de fabricación de 400 módulos al año.
El recinto, ubicado en el kilómetro 1.069 de la Ruta Sur, cuenta con una superficie de 4,44 hectáreas, de las cuales 2,88 ya están operativas, y generará cerca de 100 empleos directos e indirectos. La localización responde a un objetivo logístico estratégico: agilizar los tiempos de respuesta y ofrecer soluciones constructivas adaptadas al clima para el mercado habitacional y productivo en la macro zona sur, abarcado desde Concepción hasta Punta Arenas.
Cristian Goldberg, gerente general de Tecno Fast Chile, destacó la relevancia de esta apertura para la operación de la firma. “Instalarnos en Puerto Varas nos posiciona estratégicamente para atender la demanda que existe en el sur del país, mejorando nuestra capacidad operativa, agilizando los tiempos de respuesta y entregando soluciones adaptadas a las necesidades de la zona. Con esta planta, estamos impulsado la conformación de un nuevo polo de desarrollo para la construcción modular, avanzando hacia un modelo más eficiente y sostenible”, señaló el ejecutivo.
Tecnología y foco en vivienda social
La planta destaca por ser la única certificada en la región para construcción industrializada y por incorporar tecnología BIM (Building Information Modeling), lo que permite la gestión digital integral de los proyectos.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien encabezó la inauguración junto a las autoridades locales y gremiales, valoró el impacto de la inversión privada en la política pública habitacional. “Lo más importante es que aquí se está creando una nueva industria para la fabricación de viviendas destinadas a sectores de bajos ingresos (…) Lo relevante es que ahora se incorpora para viviendas de interés público y programas sociales”, afirmó el secretario de Estado, añadiendo que la capacidad productiva potencial del sector ya alcanza las 25 mil viviendas anuales.
En este sentido, el primer proyecto que saldrá de esta línea de producción será el conjunto habitacional “La Chacra” en Castro, Chiloé. Se trata del proyecto de vivienda social más grande de la capital provincial, que beneficiará a 600 familias mediante la fabricación de 704 módulos equivalentes a 22 torres de departamentos.
Sostenibilidad
La operación de la planta integra diversas líneas de negocio, incluyendo Tecno Panel (viviendas sociales), Tecno Fast Rental y el área industrial logística. En términos de sostenibilidad, la compañía adelantó que para 2026 se contempla la instalación de 400 paneles solares en el recinto, como parte de la estrategia de eficiencia energética orientada a la autosuficiencia de sus operaciones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Qué efectos tienen los sindicatos en las empresas? La respuesta que dieron los mismos actores del mundo laboral
Un análisis impulsado por la Fundación Carlos Vial Espantoso mostró que, entre las firmas con organizaciones de trabajadores, los procesos de ascensos son más formales.
UAI y Accenture crean inédita iniciativa de “células digitales” para resolver desafíos de industrias con talento universitario
Metis Talent Hub integrará a estudiantes de último año y recién egresados con expertos para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas en diversos sectores.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete