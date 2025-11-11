Click acá para ir directamente al contenido

IPSA cierra por primera vez sobre la marca histórica de los 9.700 puntos de cara a las elecciones del domingo
Inicio Regiones Los Ríos Empresas
Empresas

Paro del SAG golpea al corazón de la industria ganadera nacional y pérdidas ya se acercan a los US$ 8 millones

El impacto de la paralización se ha concentrado en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde tres plantas clave representan 35% de la producción nacional. Los empresarios denuncian que la incertidumbre impide normalizar el ciclo de caja de productores y exportadores y pone en riesgo el encadenamiento de pagos.

Por: Silvanio Mariani

Publicado: Martes 11 de noviembre de 2025 a las 14:40 hrs.

carne Industrias producción Alimentos exportaciones Laboral Huelga
<p>Paro del SAG golpea al corazón de la industria ganadera nacional y pérdidas ya se acercan a los US$ 8 millones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Grupo Santa Cruz obtiene luz verde para su megaproyecto en Pudahuel tras sortear valla ambiental
2
Empresas

CEO de Empresas Copec a días de elecciones: "Ojalá puedan ayudarnos a enderezar y volver a retomar una clara senda de crecimiento económico"
3
Regiones

Vallenar, Coihueco y Calle Larga entre las comunas que ya ejecutan millonarios proyectos con fondos del royalty minero
4
Internacional

El Reino Unido investiga si los autobuses fabricados en China se pueden apagar a distancia
5
Empresas

Abra Group logra preacuerdo para incorporar a SKY Airlines al conglomerado y que la familia Paulmann Mast se convierta en accionista de la multinacional
6
Regiones

De Italia a O’Higgins: la historia de la empresa europea que conquistó el agro chileno de la mano de un egipcio
7
Regiones

¿Es Quiborax el Huachipato del norte? Crisis de tradicional minera regional enciende alertas por impacto de eventual cierre en economía de Arica
8
Regiones

Latam cancela vuelos de manera preventiva ante negociación con su sindicato de pilotos y el riesgo de una huelga
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete