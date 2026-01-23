Concejo Municipal de San Javier define alcalde suplente tras 55 días acéfalo en medio de millonaria disputa fiscal con suspendido edil Jorge Silva
El organismo municipal debió aplicar el mecanismo de mayoría ciudadana para designar a Luis Alarcón (UDI) tras no lograr consenso interno. La transición ocurre mientras el titular apela a su destitución por supuestas irregularidades en la extracción de áridos que originaron el millonario detrimento patrimonial.
Tras casi dos meses de incertidumbre administrativa (55 días), la Ilustre Municipalidad de San Javier resolvió este jueves su crisis de gobernanza. En una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se oficializó al concejal Luis Alarcón Núñez (UDI) como alcalde suplente, cargo que ocupará mientras se resuelva la situación judicial del suspendido edil Jorge Silva.
La designación se concretó bajo el mecanismo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Tras realizarse dos votaciones entre los concejales sin que ninguno alcanzara la mayoría absoluta requerida, la normativa obligó a designar al que obtuvo la mayor cantidad de preferencias ciudadanas en la última elección municipal. Alarcón (en la foto de portada), quien registró la primera mayoría con 6.694 votos, fue confirmado para liderar la comuna.
Millonario perjuicio fiscal
El cambio de mando se produce en un contexto complejo para las arcas municipales. La vacancia del cargo se originó el 28 de noviembre de 2025, luego del que Tribunal Electoral Regional (TER) del Maule acogiera el requerimiento de remoción contra Jorge Silva por “notable abandono de deberes”.
Entre los cargos acreditados por el TER —y que son de especial interés para la gestión financiera local— destaca la falta de fiscalización y recaudación en la extracción de áridos. Según los antecedentes del fallo, empresas del sector habrían extraído volúmenes significativamente superiores a los autorizados, generando un perjuicio fiscal estimado en más de $ 4.300 millones (unas 68.533 UTM) por derechos no cobrados. Asimismo, se detectaron irregularidades en la rendición de cuentas de subvenciones escolares.
El anterior alcalde, Jorge Silva, se encuentra suspendido desde noviembre debido a denuncias de notable abandono de deberes.
Señal de estabilidad
Al asumir el cargo, Alarcón intentó enviar una señal de estabilidad a los mercados locales y al funcionamiento interno del municipio. "No venimos ni con motosierra ni retroexcavadoras; al contrario, venimos a asegurar la continuidad administrativa y a revisar los procesos", señaló el nuevo jefe comunal, quien hasta ahora cumplía funciones protocolares mientras la subrogancia administrativa recaía en Nelson Salgado.
Pese a la designación de Alarcón, el escenario institucional de San Javier sigue abierto. La defensa del exalcalde Silva presentó una apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), cuya resolución final aún está pendiente. De confirmarse el fallo de primera instancia, Silva quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años; de lo contrario, podría retomar sus funciones, lo que mantiene a la administración local en un estado de transición vigilante.
