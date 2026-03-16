Chiringuito Cavancha: disputa entre socios de conocido restaurante en Iquique desata formalización del Ministerio Público por millonario fraude

La Fiscalía formalizará el 9 de abril a uno de los miembros de la sociedad dueña del local por administración desleal y lavado de activos. Mientras los actuales administradores denuncian perjuicios por más de $ 600 millones, la defensa del imputado sostiene que el caso responde a una disputa societaria.

Un conflicto entre socios de uno de los restaurantes más conocidos de Iquique escaló a tribunales y abrirá un nuevo capítulo este 9 de abril. Ese día el Juzgado de Garantía de la ciudad realizará la audiencia de formalización en contra de Cristián Araya, uno de los socios del local, denunciado por administración desleal y lavado de activos en el marco de la gestión de la sociedad Alpha Group SpA, empresa propietaria del restaurante Chiringuito de Cavancha.

Actualmente, Alpha Group SpA está compuesta por tres socios, William Javier Obregón Ocaranza, Gunther Raymund Ziller Arjona y Cristián Araya Cortés. Obregón posee el 25% de la empresa, Ziller mantiene el 42,5% de participación y Araya el 32,5% restante.

La investigación del Ministerio Público, que surgió tras una querella de dos socios de Alpha Group en contra de Araya, apunta a una serie de operaciones financieras que habrían ocurrido entre 2022 y 2025 y que, según antecedentes expuestos en la causa, involucrarían montos superiores a los $ 682 millones.

De acuerdo con la versión de Gunther Ziller, socio del establecimiento, las irregularidades comenzaron a detectarse tras revisar la administración financiera de la empresa. “Nosotros nos dimos cuenta con mi socio (William Obregón) en abril del año pasado ya de todas las irregularidades, porque hace dos años que no teníamos reunión de directorio ni entrega de balances ni informes financieros”.

Las irregularidades denunciadas

Tras una auditoría se habría descubierto que el querellado armó un esquema de operaciones para facilitar un mal manejo de fondos, desvío de dinero a cuentas personales, la contratación de servicios sin autorización y uso indebido de licencias médicas para trabajar en otras empresas.

Las irregularidades denunciadas incluyen transferencias de dinero a cuentas personales, pagos de gastos particulares y traspasos de recursos a otras sociedades. “Pagó una tarjeta Falabella personal por más de $ 20 millones, se pagaron departamentos desde 2023 y también traspasaba dinero a sus tarjetas y a su empresa. Incluso se asignó un sueldo como gerente general sin avisar al directorio”, agregó uno de los socios.

Al verificar balances se habrían detectado gastos generales excesivos, alcanzando $ 276 millones en 2023 y $ 300 millones en 2024, de los cuales aproximadamente $267 millones carecían de respaldo documental, sin explicaciones razonables por parte del querellado.

También se pesquisaron transferencias realizadas desde la cuenta de la empresa para pagar las tarjetas de crédito personales del querellado, que no fueron informadas ni justificadas a la sociedad, por más de $23 millones.

Sobre la querella, Juan Carlos Manríquez, abogado que representa a Ziller y Obregón, sostuvo que “hay antecedentes que dan a entender y sustentan que el imputado se ha apropiado y distraído por sí y a través de otras personas con maniobras fraudulentas, y además de ocultamiento, de más de $ 800 millones en dinero sustraído desde diversas partidas, simulando proveedores, alterando balances, alterando cuentas, apropiándose de las propinas de los trabajadores, incluso, en beneficio personal, adquiriendo vehículos, un par de departamentos, y además constituyendo sociedades ficticias, destinadas única y exclusivamente a aprovechar el efecto del fraude”.

Según Manríquez, la empresa ha realizado “todas las acciones civiles, penales y arbitrales” en contra del imputado y aseguró que se han dirigido medidas cautelares sobre los bienes defraudados. También se espera que se realicen otras diligencias como citaciones a personas cercanas al imputado y “que, según los antecedentes, también se prestaron para encubrir estos delitos".

Ziller explicó que junto a Obregón asumieron la administración del restaurante en junio de 2025 y que, en ese momento, la empresa acumulaba deudas cercanas a los $ 400 millones con proveedores. Desde entonces, indicó, realizaron una reestructuración financiera para estabilizar la operación del local. “Fue un trabajo de ocho meses muy fuerte, pero pudimos revertir la situación de cómo nos entregó la (administración de la) empresa”, sostuvo.

El restaurante da empleo actualmente a 85 trabajadores, lo que fue una de las razones para intentar mantener el negocio en funcionamiento pese al conflicto judicial. “Son 85 familias”, señaló Ziller.

La versión del formalizado

Desde la defensa de Cristián Araya sostienen que el proceso judicial se enmarca en una disputa societaria entre los accionistas de la empresa. En una declaración pública, la abogada del empresario indicó que la formalización de una investigación penal no constituye una declaración de culpabilidad, sino un acto procesal mediante el cual el Ministerio Público comunica una imputación que deberá ser conocida y discutida ante los tribunales de justicia.

La defensa agregó que el imputado comparecerá a la audiencia para ejercer su derecho a defensa y que esperan que los antecedentes presentados permitan desvirtuar las acusaciones. Además, el comunicado sostiene que el origen del conflicto radica en la administración de la empresa Alpha Group SpA y que el propio Araya presentó una querella criminal en contra de los actuales administradores del restaurante, Ziller y Obregón.

En esa acción judicial se exponen antecedentes que, según la defensa, podrían configurar delitos de apropiación indebida reiterada y administración desleal en contra de los actuales administradores, además de posibles infracciones vinculadas a la legislación sobre delitos económicos. Según la presentación realizada ante el tribunal, las decisiones adoptadas por los actuales controladores de la empresa habrían generado un perjuicio estimado superior a $ 842 millones para la sociedad y sus socios.