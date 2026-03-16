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Chiringuito Cavancha: disputa entre socios de conocido restaurante en Iquique desata formalización del Ministerio Público por millonario fraude

La Fiscalía formalizará el 9 de abril a uno de los miembros de la sociedad dueña del local por administración desleal y lavado de activos. Mientras los actuales administradores denuncian perjuicios por más de $ 600 millones, la defensa del imputado sostiene que el caso responde a una disputa societaria.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 15:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte IQUIQUE Tarapacá gastronomia fiscalía Lavado de activos
<p>Chiringuito Cavancha: disputa entre socios de conocido restaurante en Iquique desata formalización del Ministerio Público por millonario fraude</p>

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