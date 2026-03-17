Recmetal, operador de gestión de residuos de Iquique, concreta el mayor embarque de chatarra registrado en Chile

La empresa exportó 32 mil toneladas de metales reciclables desde el Puerto de Iquique hacia Ecuador, en una operación equivalente a cerca de 2 mil camiones y que marca un hito en la industria del reciclaje y la logística portuaria.

El mayor embarque de chatarra realizado en Chile salió desde Iquique y tuvo como protagonista a una empresa local. Recmetal, empresa dedicada a la gestión integral de residuos, logró exportar 32 mil toneladas de metales en desuso en una sola operación, consolidando un hito inédito para el país y abriendo una nueva línea de negocio ligada a la economía circular y a las exportaciones no tradicionales. La carga, equivalente a a la capacidad de hasta 2 mil camiones, se gestionó durante varios meses.

La operación se realizó desde el Terminal Molo de la Empresa Portuaria Iquique EPI, utilizando una nave de gran capacidad equipada para este tipo de carga a granel. El proceso implicó una logística intensiva, con traslados continuos desde distintos puntos del norte grande, incluyendo faenas mineras, industriales y de construcción entre Arica y Antofagasta.

"Un barco completo"

La chatarra corresponde principalmente a material ferroso, es decir, excedentes de fierro provenientes de la actividad minera e industrial. Entre ellos se incluyen tuberías de gran tamaño, estructuras metálicas, rodillos de correas transportadoras, maquinaria en desuso y otros componentes que, tras un proceso de selección, limpieza y dimensionado, son preparados para su exportación y posterior reciclaje.

Detrás del embarque hay un trabajo de largo plazo. “Es un trabajo que viene de años, no es de un día para otro, sino que es el resultado de harto tiempo de trabajo”, explicó Mauricio Varas, gerente comercial y dueño de Recmetal, apuntando a la complejidad de reunir el volumen, coordinar cerca de 2 mil traslados y asegurar condiciones logísticas y portuarias para concretar la operación.

El hito, además, posiciona a la empresa como pionera en este tipo de operaciones en el país. “Marcamos un hito, un precedente en Chile, porque el embarque más grande que se ha hecho de chatarra de una vez, digamos, porque se cargó un barco completo”, señalaron desde Recmetal, destacando el carácter inédito del envío.

El destino de la carga no es el descarte, sino su reutilización. Los metales fueron enviados a una fundición en Ecuador, donde serán procesados para volver a la cadena productiva como materia prima, en un contexto donde la demanda por materiales reciclables ha ido en aumento en la región.

Cambios en el mercado

La operación fue ejecutada por Recmetal, empresa iquiqueña especializada en la gestión integral de residuos industriales, que articula la cadena completa desde la recolección del material hasta su exportación, coordinando transporte, acopio, procesamiento y embarque bajo estándares ambientales y operativos. Desde la compañía explican que este tipo de envíos responde a un cambio en el mercado, donde los residuos dejan de ser desecho y pasan a tener valor económico. “Es economía circular netamente, se da una nueva oportunidad de que el material genere el retorno al circuito”, afirmó Varas.

El impacto también se refleja en términos ambientales. “Estamos hablando de casi 2.300 toneladas de petróleo crudo a la atmósfera, se provoca una disminución de la huella de carbono”, agregó Varas, al comparar la exportación directa desde Iquique con el traslado del material hacia plantas en Santiago, lo que implica recorridos mucho más extensos.

A nivel local, la operación generó actividad económica en transporte, servicios portuarios y empleo asociado a las faenas. “Generó mucho bienestar laboral en la zona”, sostuvo el ejecutivo, resaltando el efecto en la cadena productiva regional.

El embarque no solo marca un récord puntual, sino que instala una nueva línea de desarrollo para el Puerto de Iquique, que comienza a diversificar su matriz de carga hacia productos no tradicionales. En ese contexto, la chatarra aparece como un producto con demanda internacional y capacidad de generar volumen sostenido.

Próximo embarque

La compañía proyecta nuevos envíos y trabaja en una próxima operación entre el 24 y el 29 de abril, que contemplaría un embarque cercano a las 15.000 toneladas. La planificación considera una eventual continuidad de estas operaciones con una frecuencia aproximada de cada cuatro meses, en el marco del desarrollo de esta línea de exportación desde Iquique hacia mercados internacionales.