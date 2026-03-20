Norte Grande lidera baja en el tráfico aéreo de pasajeros en rutas domésticas durante febrero

El mayor declive se concentró en la ruta Santiago - Iquique, que vio un retroceso anual de 16,8% durante el segundo mes del año.

La ruta aérea entre Santiago e Iquique encabezó en febrero la lista de mayores caídas en la cantidad de pasajeros en las conexiones domésticas que unen a la capital con otras grandes ciudades del país, al registrar 118.856 viajeros frente a los 142.792 de igual mes de 2025.

La baja de 16,8% no solo es mayor que los descensos de otras rutas del Norte Grande, como Santiago – Antofagasta, que retrocedió 7,8% y Santiago - Calama (-6,2%), sino que también representó el mayor declive entre los 10 principales recorridos domésticos a nivel país.

La merma de febrero en la ruta Santiago – Iquique no es un hecho aislado puesto que en enero ya había anotado una contracción de 15,3%, lo que la convierte en una de las más golpeadas en lo que va del año.

Panorama general

La cifra forma parte de un deterioro más amplio en el tráfico aéreo doméstico, ya que el mercado interno se contrajo 4,6% en febrero, con 1.462.813 pasajeros frente a los 1.532.789 del mismo mes del año anterior. En términos acumulados, el tráfico doméstico completa una baja de 5,6% en lo que va de 2026.

El informe de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) precisa que las rutas que más incidieron en esta caída corresponden al Norte Grande, en particular las que unen a Santiago con Iquique, Antofagasta y Calama. A estas se suman algunas rutas interregionales de carácter minero, como Calama - La Serena (-31,1%), Antofagasta - La Serena (-31,1%) y Concepción - Calama (-29,9%).

Por aerolínea, el comportamiento doméstico en febrero muestra una división clara. Latam fue la única que creció en el segmento, al transportar 968.661 pasajeros, 4,2% más que en febrero de 2025, consolidando una participación de 66,2% en el mercado doméstico. Sky, en cambio, retrocedió 18,5%, con 338.374 pasajeros, y JetSmart cayó 17,4% con 140.587.

Factores relevantes

Por otra parte, junto con la caída en la cantidad de pasajeros en las rutas locales hubo un retroceso en la oferta. La disponibilidad de asientos por kilómetro en el mercado de cabotaje registró en febrero una contracción interanual de 6,5%, lo que profundiza una tendencia que acumula varios meses consecutivos de ajuste a la baja en capacidad.

Otro elemento a considerar fue el aumento en el tráfico internacional, que arrojó un crecimiento de 4,5%, con 1.194.258 pasajeros frente a los 1.143.105 de febrero de 2025. Ese dinamismo estuvo liderado por las rutas hacia Brasil, en especial Florianópolis, que vio un incremento de 28,8% y Río (+14,9%).