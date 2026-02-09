Mercado inmobiliario del Gran Valparaíso: Viña del Mar lidera venta de departamentos y Villa Alemana encabeza la demanda de casas

Con 1.390 viviendas nuevas vendidas en el segundo semestre de 2025, el Gran Valparaíso registró un alza de 0,7% frente al semestre anterior. El resultado se dio pese a una baja de 25% en el ingreso de nuevos proyectos

El mercado inmobiliario del Gran Valparaíso cerró el segundo semestre de 2025 con un leve repunte en las ventas de viviendas nuevas, en medio de un escenario aún marcado por ajustes en la oferta y una baja en el ingreso de nuevos proyectos.

De acuerdo con el último Informe de Coyuntura Inmobiliaria (Incoin) elaborado por Tinsa by Accumin, durante el periodo se vendieron 1.390 unidades, lo que implica un aumento de 0,7% respecto del semestre anterior y un alza de 0,4% en comparación con el cierre de 2024.

El dinamismo del mercado estuvo concentrado principalmente en el segmento de departamentos, que representaron el 84,6% del total de las ventas, con 1.176 unidades comercializadas. Las casas, en tanto, explicaron el 15,4% restante, con 214 unidades vendidas. Esta distribución reafirma la tendencia hacia la densificación habitacional en las principales comunas.

A nivel comunal, Viña del Mar lideró el mercado de departamentos, concentrando el 28,5% de las ventas del segmento, equivalentes a 335 unidades, aunque con una disminución de 6,4% frente al primer semestre de 2025. Quillota se ubicó en segundo lugar, con una participación de 19,4% y 228 unidades vendidas. En el mercado de casas, Villa Alemana destacó con claridad, concentrando el 63,6% de las ventas, con 136 unidades, y anotando un crecimiento semestral de 9,7%, consolidándose como el principal polo de este tipo de vivienda en la zona. Cifras que muestran que las familias siguen saliendo del núcleo costero en busca de precios más bajos, mayor superficie y mejores condiciones de financiamiento.

Menos desarrollos

En materia de precios, Concón volvió a posicionarse como la comuna con los valores promedio más altos del Gran Valparaíso. Durante el segundo semestre, el precio promedio de venta alcanzó las UF 7.341 por unidad, con una superficie promedio de 80,6 metros cuadrados útiles y un valor unitario de 90,8 UF por metro cuadrado. En contraste, comunas como Quillota, Quilpué y Villa Alemana registraron valores unitarios promedio que fluctuaron entre 44,9 y 46,9 UF por metro cuadrado.

El análisis por tramo de precios muestra que el segmento entre UF 2.000 y UF 3.000 concentró la mayor parte de la demanda, con el 40,6% de las ventas y 564 unidades comercializadas, aunque con una caída de 12,4% respecto del semestre anterior. Estas cifras refuerzan la idea de un mercado condicionado por el acceso al crédito. No es casual que el repunte coincida con subsidios a la tasa y una leve mejora en las condiciones financieras. En contraste, el tramo entre UF 3.000 y UF 4.000, que alcanzó una participación de 22,6% con 314 unidades vendidas.

Por el lado de la oferta, el stock total de viviendas nuevas disponibles llegó a 7.256 unidades al cierre del segundo semestre, lo que representó una disminución de 8,5% respecto del semestre anterior y de 10,2% en relación con igual periodo de 2024. De ese total, 6.689 unidades correspondieron a departamentos distribuidos en 155 proyectos en venta, mientras que las casas sumaron 567 unidades en 35 proyectos.

Este ajuste estuvo estrechamente vinculado a la menor incorporación de nuevos desarrollos. Durante el segundo semestre de 2025 ingresaron sólo nueve proyectos inmobiliarios en el Gran Valparaíso, lo que implicó una caída de 25% frente al semestre previo. De estos, siete correspondieron a proyectos de departamentos y dos a casas. Viña del Mar concentró la mayor cantidad de nuevos ingresos, con cinco proyectos, seguida de Quillota con tres y Quilpué con uno.

En términos de comercialización, el ritmo de ventas por proyecto alcanzó un promedio de 1,4 unidades mensuales, lo que significó un aumento de 19,9% en comparación con el primer semestre de 2025 y de 26,1% respecto del segundo semestre de 2024. En el segmento de departamentos, la velocidad de venta llegó a 1,5 unidades por mes, mientras que en casas se ubicó en 0,6 unidades mensuales.

Este mayor dinamismo permitió una reducción en los meses necesarios para agotar el stock disponible. En promedio, el Gran Valparaíso registró 20,3 meses para liquidar la oferta, un 4,3% menos que en el semestre anterior. Quillota destacó como la comuna con mayor agilidad con 8,4 meses para agotar stock, mientras que Viña del Mar presentó el mayor plazo, con 24,6 meses.

De cara a 2026, el informe proyecta un escenario de recuperación gradual. Actualmente, el 37,4% de la oferta disponible se concentra en el rango de precios de mayor demanda, entre UF 2.000 y UF 3.000, lo que, sumado a una tendencia más favorable en las tasas hipotecarias y a un contexto económico más estable, podría sostener una mejora paulatina en las ventas durante el próximo año.

