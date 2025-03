Alexis de Mones, Ashmore: "Aún es demasiado pronto para tomar posiciones basadas en el resultado de las elecciones en Chile"

América Latina está llena de oportunidades a ojos de Ashmore Group, una gestora de inversiones con sede en Londres que se especializa en mercados emergentes, y que maneja activos por valor de US$ 48.800 millones en fondos mutuos.

El portfolio manager en deuda emergente de Ashmore, Alexis de Mones, detalló sus preferencias en conversación con Señal DF, en la antesala al 4 de marzo, fecha en que participará del XIX seminario de mercados globales de LarrainVial, que lleva 13 años distribuyendo fondos mutuos de Ashmore a sus clientes en Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Argentina y México.

Según de Mones, la renta fija de Estados Unidos no será en 2025 un factor tan determinante para las carteras de deuda emergente como lo fue el año pasado, y observó que las expectativas de un giro hacia gobiernos con políticas fiscales más conservadoras parecen estar motivando a los inversionistas a comprar las altas tasas de mercados como Brasil y Colombia.

Alexis de Mones, portfolio manager en deuda emergente de Ashmore.

Preferencias en Latinoamérica

- ¿Cuál es su escenario para las tasas de interés en América Latina y qué tipo de renta fija considera más atractiva en la región?

- Latinoamérica es una región muy amplia y creo que ofrece distintos activos para diferentes tipos de inversionistas. En el mercado de deuda externa, hay algunos de los bonos soberanos y cuasi soberanos con calificación Investment Grade (IG) más baratos del mercado. Por ejemplo, México, dentro del rango más bajo o intermedio de la categoría BBB, se negocia con spreads (diferenciales) más cercanos a los de un soberano con calificación BB+.

También existen algunos de los bonos soberanos High Yield (HY) más baratos, en Ecuador, Venezuela o El Salvador. En general, hay muchas oportunidades en América Latina, lo que hace que la región sea un destino ineludible en mercados emergentes.

Para la deuda denominada en moneda local, el año pasado hubo mucha más volatilidad y un entorno adverso, en gran parte debido al desempeño de las divisas. Sin embargo, desde diciembre y tras la victoria electoral de Trump, hemos visto una reversión bastante positiva.

Ahora Latinoamérica es una de las regiones con mejor desempeño en moneda local, tanto en tasas como en renta variable. Creo que esto se debe a un cambio en la confianza de los inversionistas, quienes han pasado de temer los efectos de la elección presidencial de EEUU y de los aranceles a entender mejor su impacto en esta región.

Los activos latinoamericanos han mostrado un valor significativo en comparación con otros mercados emergentes, y también hemos visto que algunos inversionistas podrían estar posicionándose ante la posibilidad de que sean electos gobiernos más favorables al mercado en varios países de América Latina en los próximos años. Este año hay elecciones en Chile, pero en 2026 también habrá elecciones en otros países donde se espera que lleguen administraciones con una orientación más promercado.

- ¿Cómo definen el lugar que ocupa Chile en la región? ¿Qué tan atractivo es?

- Chile sigue siendo un destino de alta calidad para el capital, con buen gobierno corporativo y un enfoque pragmático en la política económica. Diría que hay valor en algunos segmentos del mercado de renta fija chileno. En deuda externa, sigue siendo una de nuestras asignaciones preferidas dentro de la categoría IG. En bonos cuasi gubernamentales de Chile hay activos atractivos para inversionistas de títulos IG, con diferenciales que se ubican unos 150 puntos base por encima del promedio de la deuda corporativa estadounidense IG.

En cuanto a los activos en moneda local, creemos que están relativamente bien valorados en comparación con los de otros mercados. Aunque somos constructivos, no es en Chile donde mantenemos nuestras posiciones más sobreponderadas.

Elecciones en Chile

- Dada la posición de la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei y sus declaraciones respecto de la situación fiscal de Chile en el sentido de aplicar ajustes importantes. ¿Cree que eso podría apoyar a la renta fija?

- No voy a comentar necesariamente sobre el resultado de la elección, pero sí puedo decir que creemos que aún es demasiado pronto para tomar posiciones basadas en su desenlace.

La política fiscal es muy importante para los productos de renta fija, pero no vemos necesariamente a Chile como el mercado donde una estrategia basada en la elección pueda ser la más rentable, porque no estamos en una situación de deterioro fiscal como la que se observa en otras partes de América Latina. En particular, Brasil y Colombia destacan como los dos casos donde los inversionistas están buscando un mayor compromiso con la estabilidad fiscal.

Lo que sí notamos es que los gestores de capital están evaluando las oportunidades con un horizonte de 12 a 18 meses para asegurarse de que no haya un deterioro en las políticas económicas, y eso está ayudando a establecer un piso en los precios de los activos. El tiempo dirá si es que esto es suficiente para generar un rally, pero al menos establece un nivel de soporte.

También hemos visto cómo la pérdida de popularidad de algunos líderes políticos de izquierda en América Latina ha frenado varios proyectos de política fiscal expansiva. El mercado ya ha tomado nota de que no estamos en un escenario de deterioro fiscal. Ahora, todavía es demasiado pronto para decir que estamos entrando en un escenario de mejora.

Peligro inflacionario

- ¿Cuál es su opinión sobre la persistencia de la inflación en Chile? ¿Cree que el Banco Central podría subir las tasas en los próximos meses o el próximo año?

- La inflación general de enero fue alta, pero la inflación subyacente siguió desacelerándose. Así que creo que aún es demasiado pronto para concluir que el Banco Central perdió el control o la narrativa sobre la inflación.

Datos de inflación más favorables y un mercado de EEUU ya anticipando más recortes de tasas de la Reserva Federal, esto debería darle al Banco Central cierta tranquilidad de que no necesita revertir su rumbo ni apresurarse a subir tasas. En mi opinión, hicieron bien en pausar el ciclo de recortes antes de que la Fed hiciera lo mismo. En ese sentido, han manejado bien la situación y ahora pueden observar tanto el entorno externo como el doméstico desde una posición más neutral.

- En cuanto al tipo de cambio, con el Banco Central manteniendo las tasas se ha visto un mayor optimismo en torno al peso chileno. ¿Cuáles podrían ser los efectos de un dólar más débil en la política del Banco Central y en la renta fija local?

- La reciente fortaleza del peso chileno también le da al Banco Central cierta tranquilidad de que no necesitan tomar medidas drásticas ni volver a una postura de alza de tasas. En cierta medida, Chile sigue siendo rehén del entorno global. El peso ha repuntado porque fue una de las monedas más débiles el año pasado, mirándolo desde una perspectiva de carry trade.

Para los inversionistas internacionales, el peso chileno sigue compitiendo con monedas que ofrecen un mayor rendimiento por carry. No lo consideraría necesariamente la opción de carry trade más atractiva en América Latina. Muchos siguen viendo al real brasileño y, en menor medida, al peso colombiano como alternativas más atractivas. Entre las distintas oportunidades disponibles en este ámbito, hemos estado más activos en Brasil que en Chile.