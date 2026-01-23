Bolsa chilena deja atrás el prolongado castigo y cotiza un 12% más “cara” que su historia

La bolsa chilena no ha dejado de ser noticia durante los últimos meses. Semana a semana, el principal índice bursátil del país, el S&P IPSA, ha registrado máximos históricos y, en los últimos días, volvió a marcar un nuevo récord tras alcanzar los 11.500 puntos.

Los altos retornos que han registrado las acciones chilenas desde 2022 a la fecha se han traducido en una escalada acumulada de 114%, superando ampliamente a los mercados desarrollados.

Efecto de estas alzas es que los activos bursátiles locales han reducido de forma significativa los descuentos que dominaron al mercado en los últimos años. Hoy, “comprar barato” es un argumento que ya no justifica las nuevas apuestas por la renta variable local.

El fin de una era

¿Seguir apostando por las acciones chilenas o vender? Esa es la pregunta que hoy ronda en el mercado financiero.

Para tomar esta decisión, uno de los factores que suelen estar sobre la mesa de los analistas son las valorizaciones de los activos. Entre ellas, el ratio más utilizado es el múltiplo precio/utilidad (P/U).

“Cuando hablamos de múltiplos, hablamos de ‘atajos’ para entender cómo el mercado está valorando una empresa hoy, en relación con su capacidad de generar utilidades”, explicó el director del Magíster en Finanzas de la Universidad de los Andes, Mario Tessada.

Actualmente, los datos revelan que el IPSA cotiza 12% más caro que su promedio histórico. En los últimos 10 años, el múltiplo promedio ha sido de 12,6 veces, mientras que hoy alcanza las 14,4 veces. El diagnóstico es similar al analizar el indicador precio/valor libro (P/B), donde el índice se ubica 23% por encima de su media histórica.

“El mercado está demasiado eufórico. Hay acciones en las que empiezas a pagar sobreprecio”, advirtió el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya.

Cabe recordar que entre 2021 y fines de 2025 el múltiplo P/U transó por debajo de su promedio histórico, e incluso en 2022 llegó a mínimos de 6,1 veces. En contraste, en 2016 el mercado alcanzó valorizaciones de hasta 20 veces, tras la elección de Sebastián Piñera como presidente.

En simple, la evolución del P/U en el país implica que, si en 2016 una empresa generaba $100 de utilidades, su precio de mercado ascendía a $2.000; en 2022, en tanto, se valorizaba en $610, mientras que hoy alcanza los $1.400.

Los protagonistas de las apuestas

El impulso que viene registrando la bolsa ha sido fruto de una mayor demanda por parte de los distintos actores del mercado. Durante 2025, tanto las AFP como los fondos mutuos anotaron un récord en flujos hacia la renta variable nacional. Los fondos de pensiones inyectaron US$ 2.289 millones y los fondos mutuos compraron US$ 1.144 millones.

En 2026, los inversionistas extranjeros se han transformado en el motor. En lo que va del año, han inyectado US$ 112 millones a través del principal fondo indexado extranjero que invierte en el país.

“Los institucionales, los extranjeros y, en general, todos los actores del mercado muestran mucho optimismo en relación con el crecimiento económico que podría traer el nuevo gobierno. Hay expectativas de que el país deje atrás el estancamiento, y ese cambio de percepción se refleja en el retorno de flujos internacionales”, comentó la gerenta de Estudios y Estrategia de Bci, Rosario Miquel.

La escalada continua, pero con límites

Pese a los mayores precios, los analistas ponen paños fríos y descartan que el IPSA esté sobrevalorado.

“Volver a un múltiplo de 15 veces no sería descabellado y esa es nuestra proyección. Obviamente, todo esto está sujeto a que se materialicen reformas pro mercado, como la baja del impuesto corporativo, los avances en permisología, entre otros factores”, comentó Miquel.

Consultadas por DF, seis corredoras de bolsa estiman un precio objetivo del IPSA hacia un nivel promedio de 12.200 puntos, lo que se traduciría en un potencial alza del 6%.

En el escenario más optimista se ubicaron las proyecciones de BICE Inversiones, que estimó que el selectivo escale hasta los 13.546 puntos en 2026.

Lo que más destacan los analistas es que se esperan utilidades de dos dígitos para las empresas del IPSA. En Bci proyectan que las utilidades crezcan entre 10% y 15% durante 2026.

Junto a eso, también se señala que la potencial mejora del crecimiento del país sostendría la extensión del rally. “Creemos que el crecimiento económico del país en 2026 será superior a lo que actualmente descuenta el mercado. Esta visión se apoya en los positivos indicadores de inversión que ya hemos comenzado a observar”, señaló el head de acciones chilenas de Toesca, Rodrigo Rojas,

Selectividad

En esta nueva etapa de mayores valorizaciones, los agentes del mercado advierten que la selectividad será clave.

“Antes podías comprar barato exponiéndote a la bolsa en general, pero hoy no da lo mismo comprar cualquier activo”, comentó Araya.

Ante una reactivación de la economía local, las firmas expuestas a la demanda interna aparecen como las más beneficiadas. “Si proyectas una expansión del crecimiento económico, los sectores que mejor deberían comportarse son los más cíclicos, como el retail, el bancario y el inmobiliario comercial”, señaló la gerenta de Estudios de Bci.

Rojas, de Toesca, observa además “una recuperación relevante en sectores como inmobiliario y construcción, donde las ventas de viviendas se han acelerado gracias a los subsidios a las tasas hipotecarias y a condiciones crediticias más flexibles por parte de la banca”.

En este contexto, también coincidió que otros sectores que deberían seguir mostrando avances en resultados son el bancario —por su exposición apalancada al crecimiento económico— y el de utilities, que aún presenta valorizaciones descontadas y enfrenta un escenario de menor riesgo político y regulatorio.