CGE echa a andar la grúa y ficha a ejecutivos de primera línea de Enel Distribución

Un grupo de cuatro ejecutivos de la distribuidora de capitales italianos, aterrizará en noviembre en la firma controlada por la china State Grid Corporation of China.

La grúa en el sector eléctrico está funcionando y más activa que nunca. En estos días están dejando sus cargos tres ejecutivos de primera línea en Enel Distribución, los cuales fueron fichados nada más y nada menos que por CGE. A ellos se suma un cuarto ejecutivo de la firma de capitales italiano, que dejó a fines del año pasado la compañía, y que también se sumará a las filas de CGE.

Así en noviembre aterrizará a la firma controlada por State Grid Corporation of China, Víctor Balbontín, como Director de Operaciones y que se desempeñaba en Enel Distribución en el cargo de gerente de Operación y Mantenimiento.

Otro de los altos ejecutivos que deja la firma de capitales italianos es Pablo Jofré, quien asumirá en CGE como Subdirector Comercial y Servicio al Cliente, dejando así su cargo de Gerente de Regulación en Enel Distribución.

A ellos se suma también Paola Carrasco, que fue la primera gerente de redes mujer que tuvo el grupo. Ella aterrizará en noviembre en CGE como Directora de Planificación y Construcción de la Red.

El cuarto ex Enel que asumirá en CGE es Mauricio Daza, quien llega al área comercial a cargo de pérdidas y que ocupó hasta fines del año pasado en el grupo italiano el cargo de Gerente de Operaciones Comerciales.

Estos son los últimos movimientos que se han generado en el Grupo Enel, recordemos que hace unos meses el gerente general de Enel Distribución, Víctor Tavera, dejó la compañía aterrizando en profesional aterrizará en la compañía ContourGlobal, productor independiente de energía. Antes de él, en 2024, la había dejado el Gerente de Regulación, Daniel Gómez, quien en septiembre de 2024 asumió como Gerente de Desarrollo Distribución de Saesa.

También a ellos se suma la salida del histórico fiscal de Enel Chile, Domingo Valdés, en diciembre de 2024 y que hoy ejerce como integrante del Panel de expertos de servicios eléctricos.

A Valdés lo reemplazó Nicolás Lustig, quien tras arribar a la firma de capitales italianos el 17 de diciembre del año pasado, presentó su renuncia a fines de enero de este año, tras ejercer solo dos meses en el cargo.

En febrero del año pasado el también ex ejecutivo de Enel, Antonio Cammisecra asumió como CEO de CountourGlobal.

A la misma compañía también se unió James Lee Stancampiano como General Manager South America, ejecutivo que había desarrollado una carrera desde 2019 en distintos roles en el grupo italiano y decidió dejar el 27 de septiembre de 2024 la gerencia general de Enel Generación.